Uprava Borca razriješila Brankovića i Hasanovića! "Igrači uslovljavani potpisom za određenog menadžera"?!

"Insistirao sam da razriješimo Brankovića, jer ne želim da računi, tokeni budu kod bivšeg direktora", rekao je Darko Savić.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Rukometni klub Borac prije mjesec dana izabrao je novu upravu na čelu da predsjednikom kluba Darkom Savićem, a klub su napustili osim bivših članova Upravnog odbora i direktor kluba Vladimir Branković i sportski direktor/generalni sekretar Damir Hasanović.

Na sjednici Skupštine kluba prije 27 dana odlučeno je da Branković ostane u tehničkom mandatu do izbora novog direktora kluba, međutim, Savić je otkrio da je on prije dva dana razriješen funkcije, te da se klub rastao i sa Hasanovićem.

Skupština kluba predložila je tada i Aleksandra Kneževića za novog direktora kluba, međutim, od toga neće biti ništa i novi direktor će kako je istakao predsjednik Borca biti biran u skladu sa Statutom kluba – na konkursu.

"Na zadnjoj sjednici upravnog odbora bilo je nekih koji su došli da predlažu funkcije, a nisu ni pročitali Statut. Pa sam im pročitao članove o izboru direktora. Statut je jasno definisao da se on bira isključivo putem konkursa. Nisam htio da upadam u zamku prethodnih upravnih odbora koji su donosili ad hoc odluke pa je Branković prije 10 godina izabran za v.d. direktora i ostao deset godina v.d. direktora. Na toj sjednici sam insistirao pošto upravni odbor bira i razrješava direktora da mi odmah razriješimo direktora i da imenujemo osobu koja će napraviti primopredaju, jer ne želim da računi, tokeni budu kod bivšeg direktora. Primopredaja će biti vjerovatno sutra i odmah će biti promijenjene sve brave. Mi ne znamo ko sve ima ključeve, promijenićemo sve ključeve, zadužiti koga treba i odgovaraće za njih. Upravni odbor je izglasao da se ide na konkurs za direktora i biće objavljen u 'Glasu Srpske'“, rekao je Savić.

"Razriješili smo i Damira Hasanovića, on ima ugovor na dvije godine, i to sam pitao bivšeg direktora zašto ima takav ugovor. Sa njim je dogovoren sporazumni raskid ugovora. On je izlazio van okriva svojih ovlašćenja u pregovorima sa igračima, obećanjima“, rekao je Savić, a onda dodao: "Ne mogu da se neki igrač uslovljava o dolasku u klub da može da dođe samo pod uslovom da potpiše za nekog menadžera. Za mene je to dogovor nekog iz kluba sa menadžerima“.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

"Kad je u pitanju moja izjava ranija o Hasanoviću ja sam rekao da ne računam na ljude koji su bili u klubu, gledali kako tone a nisu ništa poduzeli. Sedam mjeseci sjedi sa Brankovićem, ne pita za platu, a mene nakon deset dana odmah zove. Kako je moguće da si ti generalni sekretar, a da ne znaš za ovaj, onaj račun...? Kako je moguće Damire da prođe neki račun, a da ti to ne znaš? To je nemoguće. Da li je on tu kriv? Kriv je direktor koji ga je doveo i nije ga usmjeravao. Meni kad propadne firma ja sam kriv, jer nisam usmjeravao komercijalistu, radnika...“, istakao je Savić

"Najbolji igrač za kojeg je klub platio 25.000KM (Nermin Hadžić, op.a.) je otišao bez obeštećenja. Klub je morao da ga redovno plaća. Mi smo izgubili igrača za ništa u trenutu kada nam je baš bilo teško", naveo je Savić

Predsjednik Borca govorio je i o onima koji su odmah prepoznali napore nove uprave i pomogli.

"Ja bih volio da se drugi ugledaju na Nebojšu Golića koji je oprostio 8.300 KM, Luka Knežević hiljadu i Marko Lukić 2.140KM“, rekao je kroz suze Savić i potom nastavio: "Firma koja je radila društvene mreže, Nikola Srdić 2.000 KM je otpisao. Mnogo dugova je napravljeno, imam osjećaj da nije nikad ni planirano da se plate. Borac nije samo u finansijskom problemu, Borac je i u moralnom problemu. Novac je samo posljedica gubljenja pobvjerenja. Izgubili smo povjerenje od Kabineta Predsjednika, kad sam ušao u papire i vidio šta se radilo, rekao sam i bolje što nisu imali povjerenja u onu upravu“, naveo je on i dodao:

"Predsjednik Dodik je držao ovaj klub iznad vode sve ove godine i zahvaljujući njemu se nije ugasio prije pet godina i krajnje je nezahvalno da nakon što je kabinet predsjednika dobio informacije da se ne radi domaćinski i da se sve ovo zaboravilo što se dalo, prozivati ga. Bilo je dosta nepoštenih stvari prema ljudima, igračima, sponzorima, prema samom sebi pa i Predsjedniku Republike Srpske", istakao je Savić.