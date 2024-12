Smajlagić onog dana kada je otišao tužio Borac! "Dali mu klauzulu od 15.000 evra za penale ako ne prima platu"!

"Gospodin Smajlagić je tužio klub onog dana kada je otišao za 94.000 KM", naveo je Darko Savić, koji je prije mjesec dana preuzeo RK Borac m:tel.

Banjalučki Borac nalazi se u ogromnim problemima, kako na terenu gdje se bori za opstanak u Premijer ligi BIH, ali još više na finansijskom planu gdje situacija nije nimalo naivna.

Ukupan dug RK Borac iznosi oko 1,3 miliona KM, a prvi korak ka ozdravljenju kako je istakao novi predsjednik kluba Darko Savić je iznošenje stvarne slike o stanju u klubu.

Upravo zbog toga u petak je sazvana i konferencija za novinare, a na njoj je Savić i iznio podatke o dugovanjima prema bivšem treneru Irfanu Smajlagiću koji je nakon odlaska nekoliko igrača zbog neisplaćenih plata i sam otišao podnijevši ostavku.

Savić je otkrio da je Smajlagić odmah i tužio Borac.

"Od 151.000 KM koliko se duguje trenerima, struki i administraciji najveći iznos otpada na Irfana Smajlagića. Bivši direktor kluba sa njim je potpisao novi ugovor, a stari nije isplatio od 107.000 KM. Njegov novi ugovor je povećan na 120.000 KM, a ono za šta bi trebalo da ide krivična prijava za nedomaćinsko upravljanje klubom je klauzula u novom ugovoru da ako ne dobije sredstva da ima pravo na dodatnih 15.000 evra. Gospodin Smajlagić je tužio klub onog dana kada je otišao za iznos od 94.000 KM", naveo je Savić.

On se još jednom osvrnuo na natpise i tvrdnje o njegovoj plati navodeći da je ona u posljednjoj godini iznosila 10.000 KM, a da su isplate koje su bile prikazane veće bile takve jer je Smajlagić zahtijevao da mu se odmah po potpisu isplate tri plate, naredni mjesec dvije plate, a potom mu je trebalo mjesečno da se isplaćuje po 5.636 KM.

Predsjednik Borca naveo je da se ne slaže sa isplatom za stavke iz ugovora o djelu sa ORK Borac jer Smajlagić, kako kaže, nije ispunjavao obaveze poput praćenja razvoja rukometa, rada sa omladinskim kategorijama itd.

"Ne mogu da oprostim to da je uprava i bivši direktor popustio dvojcu Smajlagić-Hasanović da vode politiku dovođenja igrača i mi smo ostali bez svih svojih igrača. Posljedica svega toga je da nam igrač koji je kod nas otjeran kao pas Milenko Rožić nama da 10 golova na zadnjoj utakmici. Drago mi je da se to desilo kako bi i ti ljudi shvatili koliko su pogriješili. Ako imaju imalo morala morali bi da se javno izvini. Upozoravali su me ljudi iz rukometa da se isto desilo sa Bosnom, zamalo se desilo i ovdje, zamalo je klub ugašen, a ja ću se potruditi da se ne ugasi. Mjesečna plata Smajlagića je bila 10.000 KM, ali zašto je prihvaćena ta klauzula o penalu od 15.000 evra?", upitao je Savić.