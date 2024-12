Ukupan dug RK Borac oko 1,3 miliona KM! "Najveći dugovi napravljeni u zadnjih godinu dana"!

Novi predsjednik kluba Darko Savić iznio podatke o stvarnom stanju u RK Borac.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Darko Savić preuzeo je RK Borac prije nešto manje od mjesec dana kada je na Skupštini kluba izabran za predsjednika, a poslije 27 dana na funkciji održao je konferenciju za novinare na kojoj je iznio podatke o dugovanjima banjalučkog velikana.

Kako je istakao tokom svog izlaganja koje je u pojedinim trenucima bilo prilično emotivno, prvi korak ka ozdravljenju je iznošenje stvarnog stanja, a ono nije nimalo dobro.

Ukupni dugovi RK Borac m:tel trenutno iznose oko 1,3 miliona KM, naveo je Savić.

Od ovog iznosa 727.000KM se odnosi na poreski dug za koje postoje naznake da će vrlo brzo biti donesena odluke Vlade RS o odgodi plaćanja, kao što je slučaj i sa drugim sportskim klubovima u Republici Srpskoj.

"Što se tiče dobavljača (sportska oprema, prevoznici, ishrana, hoteli itd) trenutni dug je 245.112 KM. Najveći dug je prema kompaniji GBT za opremu, gdje je tu čak bilo sumnji u mahinacije, pa sam od te kompanije dobio sve izvode otvorenih stavki za oretodnih pet godine. Nakon ulaska velike donacije dug iz 2020. bio je u cjelosti isplaćen i nabavljala se oprema godišnje i sad je dug oko 64.000KM, što znači da im nije plaćano od septembra 2020. godine. Non-stop se obećavalo da će biti plaćano, bilo je i obustave isporuke. Vlasnik je rekao da voli Borac i spreman je na svaki razgovor kako bi se situacija prevazišlo, pa čak i na smanjenje, a mi trenutno nemamo sredstava da im ponudimo", naveo je Savić.

Zašto smo ovdje? U klubu je hladno! Konferencija za novinare RK Borac nije održana u prostorijama kluba već u lokalu u okviru Nacionalnog teniskog centra, a objašnjeno je i zašto. "Zašto smo ovdje, zašto nismo u klubu? Pa u klubu je hladno!

Prihodi kluba u prethodnih nekoliko godina su bili 4.560.000KM, a klub nema jedan uljni radijator ili grijalicu, klima radi samo hlađenje, nema grijanja. Mene to boli, jer znam koliko sam ponekad štedio na sebi da pomognem klubu, to boli"..

On je istakao da ljudi koji traže svoj novac nisu neprijatelji kluba i da je jako nekorektno što su u prošlosti igrači, treneri, dobavljači predstavljani kao neprijatelji kluba.

"Autoprevozniku Vidoviću se duguje 28.000K, i to uz jako nisku cijenu mu nije plaćano. Prethodni prevoznik 'MIG' je tužio klub, tu je oko 7.500KM duga. Ono sa čim se nikako ne slažem, autobus treba naravno, ali u trenutku kad ste dužni iz prošle sezone da neko zahtjeva, trener ili sportski direktor, a da direktor odobri i Uprava ne reaguje je to da se da se ide na Vlašić na pripreme koje koštaju oko 30.000KM i da se ide u Visoko što košta 6.000KM plus prevoz, a onda izjavljuju da nema novca da se odigra prijateljska utakmica. To je van pameti. Imamo 27.000KM duga prema hotelu na Vlašiću u trenutku kad si već dužan od prošle sezone“, naveo je Savić komentarišući poslovanje bivše uprave.

Kada su u pitanju dugovi prema igračima on iznosi 182.000KM.

"Njih je 38 na spisku, neki su iz prošle sezone, a neki iz sezone 2021/22, a neki i od ranije, ukupan dug je 182.000KM. Ono što mi nikako nije jasno da Arminu Mariću koji je bio ovvdje prije pet-šest godina još nije isplaćena naknada i on će biti prvi igrač kojem će biti isplaćen dug jer čeka toliko. Luka Knežević i Marko Lukić su orpostili dugove. Nazvali su i rekli 'mi volimo klub, a ne volimo one koji su vodili klub. Ima dosta igrača koji su spremni da otpišu dio duga, nisam htio da polemišem zato to nemao ništa", rekao je Savić.

Pozajmice bivših članova uprave! Tokom prethodnih mjeseci i godina često se čulo da su članovi uprave davali svoj novac. Savić je u petak potvrdio da tu nije bilo samo donacija, već i pozajmica klubu. "Marinko Umičević ima oko 30.000 KM pozajmica, a Igor Jovanović 20.000 KM. Obojica su, kako imam informacije, rekli da će oni to oprostiti klubu. Jovanović mi je to i lično rekao, a sa Umičevićem nisam mogao o tome jer ne razgovaramo", rekao je Savić

Kada su u pitanju treneri, struka i administracija dug prema njima iznosi 151.000 KM od čega najveći dio se odnosi na dugovanja prema bivšem treneru Irfanu Smajlagiću koji je odmah tužio Borac

"Tražili smo ponudu za reviziju od revizorskih kuća i izabrali smo „Vral Audit“ koja je imala najbolju ponudu, finansijsku, ali ne samo to, već i referentna lista gdje su 279 firmi, to je mislim 90 odsto kapitala u RS. Bilo šta što revizija pronađe, ja ću biti prvi koji će podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih.

Trenutno su svi računi blokirani zbog poreskog duga, tražili smo tu odgodu i dobio sma informaciju da je i naš zahtjev ušao u proceduru i da će biti odobren. Što se tiče sponzora imamo spremno nekih 130-140.000KM. Prvo sam ih molio da požure, sad malo da sačekaju. M:tel je uplatio jednu tranšu i sve je isplaćeno samo igračima kako bismo spriječili dalje odlaske. Neki su dobili po platu, neki i dvije. Imamo spremne dvije plate kada se odblokira račun. Ljudi će pomoći klubu kada procijene da smo mi sami sebi spremni pomoći", rekao je Savić.

Naveo je i da je obavio razgovore sa brojnim bivšim igračima i u međuvremenu dobio jako puno poruka podrške.

"Obavio sam razgovor i sa bivšim igračima i legendama, dobio sam dosta poruka podrške i od Nebojše Golia, Gorana Malića i Mladena Bojinovića... Pozvao sam u klub Srđana Trivundžu i ponudio mu mjesto potpredsjednika kluba. Bilo kad kada se oformi neka druga grupa ja ću otići a oni neka preuzmu klub. Ponudio sam Trivundži da uđe u klub, izložio mu planove i mislim da će prihvatiti. Igoru Rađenoviću sam ponudio da uđe u klub, neka radi ono gdje se on vidi. Ušao sam u klub i sa svog računa plaćao utakmice i kirije da igrači ne budu izbačeni. Smatram ako budemo radili pošteno podrška će doći. Ja ju nisam ni tražio, ja ću uspjeti svakako, ali lakše je kada imaš još nekog. Uz podršku određenih ljudi možemo dovesti u situaciju da budemo za primjer, a trenutno smo najgori mogući primjer", poručio je predsjednik Borca.

Da li se vraća Nebojša Golić u klub? "Nebojša Golić trenutno radi kao menadžer, on je svoju ljubav prema klubu pokazao tako što je otpisao 8.300 KM duga. On je uvijek spreman da mi pomogne, a ne da traži naknadu", istakao je Savić.

On je istakao da su svi dobrodošli da pomognu klubu.

"Ja ovdje nisam igrao, nije ni moj tata, ni moj brat. Jel ja treba da više volim ovaj klub od onih čiji su roditelji i oni sami lomili ruke i noge? Priključite se i radite. Smetao je Branković, Umičević, evo sada ih nema više, sada je slobodno. Oslobodiću i ja mjesto ako treba, dođite, preuzmite, a ja ću odmah potpisati da budem prvi sponzor", poručio je Savić.