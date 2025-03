Grahovac nakon Rapida: "Imali smo malo sreće, ali kada vrijedno radiš, onda te i nagradi"

Srđan Grahovac komentarisao je večerašnju utakmicu Borac - Rapid.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Rapida nisu uspjeli stići do pobjede na Gradskom stadionu u Banjaluci. Borac je tako večerašnjim remijem produžio niz bez poraza u Konferencijskoj ligi na domaćem terenu.

Vodili su gosti i bili na pragu pobjede, ali se onda „ukazao“ David Vuković koji je najprije izborio penal koji je kasnije i pretvorio u pogodak.

Imao je Rapid podršku svojih navijača u Banjaluci, a sve je zanimalo da li će Srđan Grahovac igrati večeras protiv svoga nekadašnjeg kluba. Zaigrao je kapiten Borca, ali zbog povrede iz koje izlazi tek od 59. minuta, a kako je poručio nakon meča drago mu je što su se Banjaluka i Borac predstavili u dobrom svjetlu večeras.

„Proveo sam tolike godine gore i drago mi je da smo se pokazali u ovakvom svjetlu večeras. Stadion je bio pun, atmosfera je bila odlična, a pričao sam i s ljudima iz kluba. Vidim da su se oduševili Banjalukom, ovdje sam rođen, gore sam bio tolike godine i siguran sam da smo ostavili dobar utisak“, rekao je Grahovac.

Vezni fudbaler Borca priznao je da je Borac i imao malo sreće večeras, ali kako kaže kada vrijedno radiš onda te i nagradi.

„Pokazali smo ove sezone da, pogotovo u ovim evropskim utakmica, ne odustajemo do samog kraja. Borimo se svi zajedno, imali smo i malo sreće u drugom poluvremenu gdje je Rapid promašio te neke svoje šanse. Kako to bude u fudbalu, kada vrijedno radiš, onda te i nagradi. Nas je nagradilo da promaše te šanse, a onda je David (Vuković op.a) izborio i pogodio penal. Pokazujemo da to nisu floskule, nego se borimo svi do kraja. Mnogo utakmica smo preokrenuli i ovako se u zadnjim minutama vraćali tako da to sigurno nije slučajno.“

Izabranike Mladena Žižovića već u nedjelju očekuje teško gostovanje na Grbavici, a kapiten Borca poručuje da je ekipa navikla na taj tempo.

„Navikli smo na ovaj tempo, jesenas smo imali 40 utakmica i sad smo već u nekom ritmu četvrtak – nedjelja, bio je tu i Kup. Momci su u ritmu, a kada igraš za Borac svaka utakmica je najbitnija i svaka se igra za pobjedu“, dodao je on.

Za kraj se osvrnuo i na navijača Rapida.

„Prvo sam pozdravio naše navijače, a onda sam imao priliku da i njih tamo pozdravim i oni mene. Generalno imali smo dobar odnos. Igrao sam gore tako da ću moći momcima da prenes šta nas gore očekuje, a nadam se da će me pozdraviti kao i večeras.“

Revanš utakmica igra se narednog četvrtka u Beču sa početkom od 18.45 časova.