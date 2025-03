UŽIVO BORAC – RAPID: Crveno-plavi pred novim izazovom

Fudbaleri Borca večeras od 21 časa igraju prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige.

Pred fudbalerima Borca je još jedna istorijska utakmica. Crveno-plavi će večeras od 21 časa na Gradskom stadionu u Banjaluci odigrati prvu utakmice osmine finala Konferencijske lige, a protivnik je Rapid.

Tim iz Beča je nakon tri vezana poraza u domaćem šampionatu, u prošlom kolu ostvario trijumf nad ekipom Altaha i to sa ubjedljivih 5:0. Svjestan je i trener Borca Mladen Žižović da je to sigurno popravilo raspoloženje u ovom timu, ali dobra atmosfera vlada i u Borcu.

„U dobrom su raspoloženju nakon pobjede u prvenstvu od 5:0. Takođe, mislim da smo i mi kvalitetni, a bilo je ovdje u Banjaluci mnogo kvalitetnih ekipa. Mi smo pokazali i tada da smo bili vrhunski, igrali tačno onako kako se dogovorimo na rezultat, što nam je na kraju donijelo mnogo radosti“, rekao je Žižović u najavi utakmice.

Kako kaže šef stručnog štaba crveno-plavih, da im je neko nakon Egnatije rekao da će u martu, uz Celje, biti jedini predstavnik od klubova iz bivše SFRJ, ne bi povjerovali u to.

„Da nam je neko rekao poslije Egnatije da ćemo mi, uz Celje, biti jedini predstavnik bivše Jugoslavije polovinom marta u Evropi, mislim da niko ne bi vjerovao ovdje. Tako da je to fenomenalno za nas, ali kao što je bilo i ranije mi ne želimo na ovome stati, želimo pokušati i sada proći. Nadam se da ćemo na jedan kvalitetan način doći do rezultata i ono što je bitnije meni od pukog rezultata, je način na koji smo dolazili do rezultata. To je ono kako trebamo da nastavimo u budućnosti. Ponoviću da ovi momci nemaju nikakav pritisak bez obzira na fudbalsko ludilo koje vlada u Banjaluci, a možda i u širem području Banjaluke. Oni su svjesni da je ovo rezultat njihovog rada i odricanja i rijetki dobiju priliku da igraju ovakve utakmice“, rekao je Žižović.

Žižović večeras neće moći računati na Hrelju, Zorića i kartoniranog Ereru dok se Grahovac priključio treninzima i biće na raspologanju sutra. Takođe ni sam Žižović neće moći da sjedi na klupi Borca zbog suspenzije zarađene protiv Olimpije.

„Mi imamo jedan sjajan stručni štab mladih momaka koji djeluju kao jedan i to sam uvijek isticao. Dobio sam taj drugi žuti karton i ako je sva nesreća trebala da bude to, a da mi prođemo, onda je to okej. S obzirom na savremena metode komuniciranja to ne mijenja ništa. Nama je najbitnije da ovaj dvomeč ostavimo otvorenim i da prolaz dalje tražimo u Beču“, dodao je Žižović.

Trener Rapida Robert Klaus pred duel sa crveno-plavima govorio je sa mnogo poštovanja prema ekipi Mladena Žižovića.

"Radujemo se sutrašnjoj utakmici, za mene je ovo nova zemlja i grad gdje još nismo bili. Uspjeli smo kroz grupnu fazu da se kvalifikujemo direktno u osminu finala i želimo to da iskoristimo i da sutra napravimo rezultat koji nam garantuje da možemo u revanšu da dođemo do plasmana u drugi krug. Veoma smo uzbuđeni, pripremili smo ekipu na protivnika, igrače, stil igre. Uvijek ima nepoznanica, naravno, kada igrate prvi put i zato smo uzbuđeni još više", rekao je Klaus.