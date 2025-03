Žižović govorio o jugoslovenskom fudbalu, Cici Kranjčaru i jučerašnjoj posjeti Čeferina

Austrijskog novinara zanimalo je da li je trener Borca kao dječak pratio austrijski fudbal.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Trofejnoj sali na Gradskom stadionu u Banjaluci danas je održana pres konferencija, a povod je naravno prva utakmica osmine finala Konferencijske lige.

Medijima se, pored Davida Vukovića, obratio i trener Borca Mladen Žižović. Nakon najave samog meča jednog od kolega novinara iz Austrije interesovalo je da li se trener Borca sjeća austrijskog fudbala iz vremena kada je bio dječak. Pominjalo se nekoliko imena sa ovih prostora koji su ostavili trag u austrijskom fudbalu, a jedno od njih je bilo i ime Zlatka Kranjčara. Popularni Cico Kranjčar je u dresu Rapida odigrao 269 utakmice te ga se i dan danas dobro sjećaju u klubu iz Beča.

Kranjčara se sjeća i Žižović, ali austrijskog fudbala iz tog perioda baš i ne, s obirom da je gledao samo jugoslovenski fudbal.

„Sjećam se Cice Kranjčara koji je bio odličan napadač, jedan od najboljih iz bivše Jugoslavije. Kako vole reći u Zagrebi bio je jedan fudbaler romantik, imam veliko poštovanje prema njemu. Ja kada sam bio dijete gledao sam samo utakmice igrane u bivšoj Jugoslaviji, ne toliko o Austriji“, poručio je Žižović.

Šef stručnog štaba govorio je i o jučerašnjoj posjeti predsjednika UEFA Aleksandera Čeferina Sarajevu, u kojem je održan sastanak 12 fudbalskih saveza iz regiona.

„Mi smo uz Celje jedini predstavnik bivše Jugoslavije u ovom evropskom takmičenju i kada vidite da o vama priča prvi čovjek Uefe, onda je to jasan pokazatalj da radite kvalitetne stvari tako da je to dodatni motiv za sve nas u klubu da nastavimo ovim putem kojim smo započeli i nadam se da će to potrajati što duže. Nadam se da ćemo Borac i Banjaluku predstavljati na sjajan način i u narednim sezonama. Sjajna stvar je za bh. fudbala kada vidimo da predsjednik Uefe dođe u BiH sa 12 predsjednika nacionalnih saveza. To daje motiv svim sportskim radnicima da podignemo ovu najljepšu sporednu stvar na svijetu na još jedan veći nivo i da svi ljudi koji su uključeni u fudbal imaju motiva da nastave da rade u ovom ambijentu koji je često osporavan. Vidimo ipak da prva stvari dolaze, a velika zahvalnost ide i predsjedniku FS BiH Vici Zeljkoviću“, dodao je Žižović.

Podsjećamo, prva utakmica između Borca i Rapida igra se sutra sa početkom od 21 časa.