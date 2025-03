Predsjednik UEFA stigao u posjetu FS BiH: "Vico Zeljković ima moj broj, može da me zove 24 sata dnevno!"

Aleksander Čeferin boravi u posjeti bh. kući fudbala, gdje se sastao sa Vicom Zeljkovićem.

Izvor: FS BiH

Predsjednik Evropske fudbalske federacije Aleksander Čeferin doputovao je ovog utorka u posjetu Fudbalskom savezu BiH, gdje se sastao sa prvi čovjekom bh. fudbala Vicom Zeljkovićem.

"Pričali smo o mnogo tema, od suđenja preko nacionalnog stadiona. Najbitnija je stvar infrastruktura, dobro se radi, ali ja mislim da može još bolje. Kada pogledamo ono što ima regija, mislim da Bosni i Hercegovini nedostaje nacionalni stadion i da je to naredni korak", prenio je riječi predsjednika UEFA portal "Sport1".

"Nacionalni stadion je pitanje za predsjednika Vicu, ne za mene, a mi ćemo svakako pomoći onoliko koliko budemo mogli. Vico zna da ima moj broj i može da me zove 24 sata. Imamo odličnu saradnju, ona je još lakša jer sam i ja iz male zemlje i razumijem potrebe malih zemalja jako dobro. Veoma su bitni ovakvi sastanci. Bitno je da savezi slične veličine sarađuju. Za budućnost svih tih saveza veoma je bitno da su ujedinjeni u UEFA jer im to daje veliku snagu. Današnji sastanak saveza zemalja jugoistočne Evrope je jako bitan", dodao je Čeferin, koji nije krio zadovoljstvo novim formatom evropskih takmičenja.

"Veoma sam zadovoljan evropskim fudbalskim takmičenjima, mada uvijek ima kritičara. Isti oni koji su kritikovali Konferencijsku ligu sada opet kritikuju da se igra na premalom stadionu. Jako smo zadovoljni Konferencijskom ligom, ogromna je to pomoć malim zemljama. Imamo Celje i Borac u osmini finala, to dovoljno govori. Nekad je to bilo nezamislivo, a oni donose novac kroz mehanizme solidarnosti cijeloj ligi, ne samo sebi", poručio je Čeferin.

Dolazak Čeferina u Sarajevo veliki je dan za FS BiH, istakao je Vico Zeljković.

"Hvala gospodinu Čeferinu što je došao da nas posjeti, to je za nas velika čast, pokazuje da smo na dobrom putu. Hvala gospodinu Čeferinu, a mi nastavljamo da pratimo put razvoja koji nam je zadala UEFA", rekao je Zeljković, govoreći takođe o nacionalnom stadionu.

"Naša prva želja je da nacionalni stadion bude u Sarajevu, ali nismo još uspjeli da riješimo pitanje lokacije. Imamo razumijevanje Zenice, imamo strpljenje, oni su već spremni i hvala im na strpljenju. To pitanje, međutim, moramo da realizujemo u narednih mjesec dana kako bsmo mogli polako preći u naredne faze radova", riječi su Zeljkovića.

Najavio je predsjednik FS BiH i današnji sastanak saveza jugoistične Evrope.

"Imamo priliku da razmijenimo iskustva, da razgovaramo o budućnosti, o zajedničkom djelovanju. Želimo da kao regija djelujemo jedinstveno i da pružamo podršku gospodinu Čeferinu, kao što smo dosad i radili. On radi odličan posao za fudbal na cijelom kontinentu", zaključio je Zeljković.

(mondo.ba/Sport1)