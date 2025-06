Borac kreće sa pripremama, Žižović poručio: "Imamo iste ciljeve, popravili smo kompletnu priču oko bh. fudbala"

Trener Borca Mladen Žižović govorio je o novoj sezoni te novom sistemu takmičenja u Premijer ligi BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca danas će u 19 časova odraditi prvi trening čime će započeti novu sezonu. Do prve evropske utakmice ostalo je manje od mjesec dana, a Borac će u tom periodu odigrati četiri pripremne utakmice.

Banjalučani će dio priprema odraditi u Sloveniji gdje će im protivnici biti:

Domžale (21. juni)

Aluminij (25. juni)

Spartak Trnava (29. juni)

Pored toga izabranici Mladena Žižovića odigraće i generalku (3. juli) nakon povratka iz Slovenije, a protivnik za tu utakmicu još nije poznat.

Na današnjoj pres konferenciji trener Žižović je naglasio kako u novoj sezoni ciljevi ostaju isti te se prisjetio prošle godine u kojoj je Borac ostvario istorijske evropske uspjehe.

„Počinjemo novu sezonu, imamo iste ambicije i iste ciljeve. Ja bih se malo vratio na sve ono iz prošle sezone kada smo ovdje stajali pred vama i imali slične ili identične ciljeve. Puno sumnje u nas sve ovdje je bilo, s obzirom da je otišlo dosta igrača, nova ekipa i novi stručni štab. Sada kada se vratimo možemo reći sa ponosom da smo ostvarili mnogo kvalitetne stvari za klub i simpatizere Borca, s obzirom da smo dogurali ili osvajali bodove protiv Panatenaikosa, Ferencvaroša, Laska, Omonije, Apoela, Ignatije. Odigrali smo 18 evropskih utakmica, ispali od Rapida, bili blizu četvrtfinala. To je ono što će sigurno ostati upisano iza svih nas“.

Kako kaže imaju ogromnu želju da u godini u kojoj klub slavi 100 godina ostvare uspjeh.

„Nadam se da ćemo i ove sezone dobro raditi. Naravno u fudbalu nema pravila jer najlakše bi bilo sad reći pa prepišete taj recept pa i ove sezone to odradite. Mnogo faktora utiče na to, ali imamo ogromnu energiju i ogromnu želju da u ovoj sezoni u kojoj slavimo 100 godina kluba napravimo slične stvari, nadam se da ćemo tome uspjeti. Što se tiče ove sezone kažem još jednom slična situacija, otišlo nam je nekoliko igrača. Nije tako jednostavno možda to sve uklopiti i pronaći igrača koji će svojim kvalitetom i karakterom se uklopiti na našu svlačionicu, ali pokušaćemo da odgovorimo na najbolji mogući način“, rekao je Žižović i dodao:

„Tačno znamo šta želimo u ovom momentu. Vrlo teško je u ovom momentu dovesti igrača, svi čekaju neke inostrane transfere što je logično, ali puno upita ima za dolazak u naš klub. Popravili smo kompletnu priču oko fudbala u BiH i popravili brend i vrijednost kluba u svakom segemntu“.

Žižović se nada da će prvu utakmicu dočekati spremni, a očekuje dolazak mladih igrača koji će donijeti novu energiju u klub.

„Nadam se da ćemo relativno maksimalno biti spremni za prvu utakmicu. Večeras je trening u 19 sati, ovdje ćemo trenirati na glavnom stadionu i vjerovatno ćemo nastaviti sa trenizma na glavnom i na prirodnoj travi. Moramo imati malo razumijevanje za igrača s obzirom da su velike vrućine i vrlo je nezgodno trenirati na ovoj plastičnoj podlozi da ne bi ušlo neke probleme. Sigurno ćemo donijeti dosta pozitivne energije u klub, opredeljenje kluba i sportske politike ove sezone, sigurno će biti i afirmacija, kao i prošle godine, mladih igrača i da u toj selekciji pokušamo dovesti kvalitetne mlade igrače koji su željeni dokazivanja i koji će donijeti dodatnu energiju da budemo i mi kvalitetniji i brži u svakom segmentu“, rekao je Žižović.

O novom sistemu takmičenja

Trener Borca komentarisao je i novi sistem takmičenja u Premijer ligi BiH u kojoj će naredne sezone nastupati 10 kluba, a igraće se četvorokružno.

„Vjerovatno će biti zanimljivije, s obzirom da ovakav sistem takmičenja igramo zadnjih ne znam koliko godina trokružno. Nešto novo, sigurno će se kvalitet povećati. Dosta derbija će biti tako da zanimljivo će biti. Mi imamo svoje ambicije, sa nekim klubovima ćemo igrati više od četiri utakmice, s obzirom da ćemo igrati sa nekima i u Kupu. Biće teže i zanimljivijei vjerovatno će klubovi, pod navodnim znacima, gubiti bodove na nekim utakmicama koje su u prošlosti bile 'lagane'. Vjerujem da će sljedeće sezone dosta biti kvalitetnih ekipa koje će moći da pomrsi računi ne samo, neću reći nama nego svima ostalima koji se bore za ta evropska takmičenja. Biće vjerovatno ujednačenija liga, neće biti ovoliki jaz između prvog i drugog mjesta i trećeg i četvrtog i dole ovih ekipa koji ispadaju“, zaključio je trener Borca.

Grahovac jedva čeka prvi trening

Kapiten Borca Srđan Grahovac se takođe obratio medijima na pres konferenciji i poručio da jedva čeka prvi trening.

"Poslije istorijski duge sezone iza nas je ova kratka pauza. Vjerujem da su svi ostali igrači napunili baterije, iskoristili smo ovaj period da malo odmorimo od fudbala i fizički i psihički. Nadam se i vjerujem da svi ostali kao i ja jedva čekaju prvi trening večeras. Svlačionica kao i prošle godine ima najviše moguće ambicije i kao što je i šef rekao, uspjeh je teško postići, a još teže ga je ponoviti. Vjerujem da svlačionica ide na sve trofeje i vjerujemo da možemo da ponovimo prošlogodišnji uspjeh u Evropi, odnosno da izborimo grupnu fazu evropskog takmičenja", dodao je Grahovac.