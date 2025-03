Ne želimo stati na ovome! Žižović najavio duel sa Rapidom: "Bez obzira na ludilo koje vlada, ovi momci nemaju pritisak"

Trener Borca Mladen Žižović i fudbaler David Vuković najavili su sutrašnji duel Borca i Rapida.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbalere Borca sutra od 21 časa očekuje prva utakmica osmine finala Konferencijske lige. Na Gradskom stadionu gostovaće ekipa Rapida, koja je ligaški dio takmičenja završila na četvrtoj poziciji Konferencijske lige.

Trener Borac Mladen Žižović danas je na pres konferenciji najavio ovaj susret na kojem se očekuje pun stadion i sjajna atmosfera.

„Čeka nas još jedna sjajna utakmica, očekujemo lijep ambijent i vrijeme. Vidim da su ulaznice planule u jednom danu, tako da imamo sjajne preduslove da odigramo kvalitetnu utakmicu. Rapid je sigurno jedna vrlo kvalitetna ekipa koja je u Konferencijskoj ligi zauzela četvrto mjesto. U 12 utakmica ostvarili su osam pobjeda, vrlo su agresivni i brzi. Moraćemo da odigramo kvalitetnu utakmicu da bi 'ostali živi' za revanš u Beču. Pokušaćemo da nametnemo naš stil igre, njih smo dobro analizirali i nadam se da će iz tog plana koji pripremamo doći i rezultat“, započeo je Žižović.

Tim iz Beča je nakon tri vezana poraza u domaćem šampionatu, u prošlom kolu ostvario trijumf nad ekipom Altaha i to sa ubjedljivih 5:0. Svjestan je i Žižović da je to sigurno popravilo raspoloženje u ovom timu, ali dobra atmosfera vlada i u Borcu.

„U dobrom su raspoloženju nakon pobjede u prvenstvu od 5:0. Takođe, mislim da smo i mi kvalitetni, a bilo je ovdje u Banjaluci mnogo kvalitetnih ekipa. Mi smo pokazali i tada da smo bili vrhunski, igrali tačno onako kako se dogovorimo na rezultat, što nam je na kraju donijelo mnogo radosti.“

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Bez obzira na ishod ovog dvomeča, ova generacija fudbalera Borca, kao i trener, ostaće upisana zlatnim slovima u istoriji banjalučkog kluba, a o njihovom uspjehu govorio je i trener Žižović.

„Podatak da je Borac u stogodišnjoj istoriji kluba odigrao 22 utakmica u Evropi, a ova generacija će odigrati minimalno 18 u Evropi. To dovoljno pokazuje snagu ovog tima i kolektiva. Pozivam sve navijače da podrže ove momke i budu im vjetar u leđa, jer je njihova podrška u ovom trenutku jedan od možda i ključnih faktora ovdje u Banjaluci. Daju nam puno energije i žao nam je što ih neće biti u Beču“, dodao je trener Borca.

Žižović sutra neće moći računati na Hrelju, Zorića i kartoniranog Ereru dok se Grahovac priključio treninzima i biće na raspologanju sutra.

Kako kaže šef stručnog štaba crveno-plavih, da im je neko nakon Egnatije rekao da će u martu, uz Celje, biti jedini predstavnik od klubova iz bivše SFRJ, ne bi povjerovali u to.

„Da nam je neko rekao poslije Egnatije da ćemo mi, uz Celje, biti jedini predstavnik bivše Jugoslavije polovinom marta u Evropi, mislim da niko ne bi vjerovao ovdje. Tako da je to fenomenalno za nas, ali kao što je bilo i ranije mi ne želimo na ovome stati, želimo pokušati i sada proći. Nadam se da ćemo na jedan kvalitetan način doći do rezultata i ono što je bitnije meni od pukog rezultata, je način na koji smo dolazili do rezultata. To je ono kako trebamo da nastavimo u budućnosti. Ponoviću da ovi momci nemaju nikakav pritisak bez obzira na fudbalsko ludilo koje vlada u Banjaluci, a možda i u širem području Banjaluke. Oni su svjesni da je ovo rezultat njihovog rada i odricanja i rijetki dobiju priliku da igraju ovakve utakmice“, rekao je Žižović.

Iskoristio je Žižović priliku da se osvrne i na dvomeč sa Olimpijom.

"Mi smo takođe u dobrom raspoloženju s obzirom da smo izbacili Olimpiju, bez obzira na njihove predikcije. Mislim da smo pokazali da ipak bolji fudbal igra u Bosni i Hercegovini nego u Sloveniji bez obzira na neke pretpostavke koje vladaju kod njih."

O suspenziji

Trener Borca neće moći sutra da sjedi na klupi Borca zbog suspenzije, a na kraju je govorio i o tome.

„Mi imamo jedan sjajan stručni štab mladih momaka koji djeluju kao jedan i to sam uvijek isticao. Dobio sam taj drugi žuti karton i ako je sva nesreća trebala da bude to, a da mi prođemo, onda je to okej. S obzirom na savremena metode komuniciranja to ne mijenja ništa. Nama je najbitnije da ovaj dvomeč ostavimo otvorenim i da prolaz dalje tražimo u Beču“, zaključio je Žižović.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mladi fudbaler Borca David Vuković o sutrašnjoj utakmici je rekao:

„Očekuje nas teška utakmica sutra, Rapid je ekipa koja je slična Olimpiji. Sve će se odlučivati u drugoj utakmici, a na nama je da sutra pokažemo zube kao što smo ih pokazivali u posljednjih osam mjeseci. Uz podršku navijača nadamo se dobrom rezultatu da se imamo čemo nadati u drugoj utakmici u Beču“, rekao je Vuković.

Vuković je odigrao odlične dvije partije protiv Olimpije, ali ipak od sebe nije htio praviti heroja nego je zasluge pripisao cijelom timu.

„Mislim da smo mi ovo sve uradili kao ekipa i da samopouzdanje dolazi kada ekipa igra dobro. Tada se neki pojedinac može istaknuti. Uradili smo analizu bekova, ali nismo ulazili u detalje. Više se skoncentrišem na samoga sebe da ja budem dobar pa će sve ostali biti kako treba“, zaključio je Vuković.

Pravdu na sutrašnjoj utakmici dijeliće francuski arbitar Žerom Brisar. Njemu će pomagati Ervan Finžon i Bris Parine Le Telije, dok je četvrti sudija Roman Lisorž. Za VAR provjere zaduženi su Bastijen Dešepi i Erik Vatelije.