Kapiten Grahovac pred Rapid: "Odrastao sam uz klub, Borac me vaspitao"

Kapiten Borca Srđan Grahovac dao je izjavu pred meč sa Rapidom.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca sutra igraju prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige. U Banjaluku stiže Rapid, ekipa čiji je dres godinama nosio sadašnji kapiten Borca Srđah Grahovac.

Godine 2014. potpisao je za Rapid i nastupao tokom dva mandata, 2014–2017. i 2019–2022., odigravši ukupno 195 utakmica. Čak je jedan od rijetkih stranaca koji je u Rapidu nosio kapitensku traku, čime je ostavio veliki trag u klubu.

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Kako kaže, ovo je jedan od najvećih uspjeha u istoriji Borca.

“Ovo je sigurno, ako ne najveći, onda jedan od najvećih rezultata u istoriji našeg kluba. Svi za jednog, jedan za sve i mislim da se to vidi u svakom trenutku utakmice”, rekao je Grahovac i dodao kako ga je Borac vaspitao na jedan način.

“Odrastao sam uz sami klub, Borac me vaspitao na jedan način. Samo naše ime, Borac, vaspitani smo od malih nogu da se borimo. U našim okvirima, Borac je veliki klub, tako da smo od malih nogu vaspitani da se borimo za prvo mjesto, kod nas ulogu igraju samo pobjede i trofeji. To me vodilo kroz karijeru i dosta mi je pomoglo u inostranstvu.”

Žižović i Grahovac su nekada bili saigrači, o čemu je govorio i kapiten Borca.

“Žižović je naš sadašnji trener, a moj bivši saigrač. Igrali smo zajedno prije nekih 11-12 godina. Stvarno smo taktički i fizički na evropskim utakmicama izgledali jako dobro, to nas raduje i idemo dalje. Treba nam još vremena da nadogradimo neke stvari u igri. Najbitnije je da izgledamo sve bolje i bolje iz utakmice u utakmicu”, kaže Grahovac.

O utakmici sa Rapidom je rekao:

“Poštovali smo sve protivnike. Sa druge strane, znamo za koga igramo. Vidjećemo. Bio bih najsretniji da se neko od mladih igrača pokaže i skrene pažnju na sebe.”