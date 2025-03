Trener Rapida: Borac zna kako se pobjeđuje, dvomeč protiv Olimpije upozorenje za nas!

"Potpuno zasluženo su prošli Olimpiju i to već dovoljno govori. To nam je pokazatelj da moramo da se dobro pripremimo i budemo disciplinovani", rekao je trener Rapida pred duel sa banjalučkim Borcem.

Fudbaleri Rapida stigli su u Banjaluku gdje u četvrtak od 21 čas igraju prvi meč osmine finala Konferencijske lige protiv Borca.

Trener Robert Klaus pred duel sa crveno-plavima govorio je sa mnogo poštovanja prema ekipi Mladena Žižovića.

"Radujemo se sutrašnjoj utakmici, za mene je ovo nova zemlja i grad gdje još nismo bili. Uspjeli smo kroz grupnu fazu da se kvalifikujemo direktno u osminu finala i želimo to da iskoristimo i da sutra napravimo rezultat koji nam garantuje da možemo u revanšu da dođemo do plasmana u drugi krug. Veoma smo uzbuđeni, pripremili smo ekipu na protivnika, igrače, stil igre. Uvijek ima nepoznanica, naravno, kada igrate prvi put i zato smo uzbuđeni još više", rekao je Klaus.

Trenera Rapida nije iznenadio uspjeh Borca i njegov način igre, a zna i odakle njegovoj ekipi prijeti najveća opasnost.

"Nije me mnogo toga iznenadilo. Borac je jako dobra ekipa na svom terenu i osvajali su ovdje bodove. Disciplinovano se brane i znaju šta treba da rade da dođu do pobjede. Njihove najjače snage su krilni igrači, kvalitetni su i puno tempa i pokazali su da mogu na naude protivniku", istakao je Klaus i dodao:

"Potpuno zasluženo su prošli Olimpiju i to već dovoljno govori. To nam je pokazatelj da moramo da se dobro pripremimo i da budemo disciplinovani".

Borac je u grupnoj fazi savladao austrijski LASK na Gradskom stadiou u Banjaluci, a Rapid je nedavno u derbiju poražen od ovog protivnika.

"Pogledao sam tu utakmicu protiv Borca, jako rano su rano dobili crveni. Ono što se vidi je da Borac kod kuće zna šta treba da radi, nisu mnogo rizikovali, igraju pragmatično i to je način na koji igraju i osvajaju bodove. Imaju igrače koji znaju kako se dobijaju utakmice i mi moramo da se prilagodimo".

Na konstataciju da se sutra ne očekuje mnogo golova trener Rapida se nasmijao.

"Ne znam baš. Mi hoćemo da dajemo golove. Naravno, to nije jednostavno, to su pokazale utakmice koje je Borac igrao. Sve će biti odlučeno u revanšu. U Konferencijskoj ligi smo vidjeli kako su tijesni rezultati, ekipe se ne poznaju i zato ima iznenađenja. Mi moramo da se pokažemo u užarenoj atmosferi, moramo da izdržimo to i budemo jaki, da dobro odigramo i dođemo do dobrog rezultata", poručio je on.

Klausova ekipa je nakon serije neuspjeha u posljednjem kolu pobijedila Altah 5:0.

"Nismo nešto pretjerano drugačije radili ili imali drugačiji odnos, to je uvijek isto. Pokazali smo protiv Altaha i pozitivne i negativne stvari. Već smo analizirali šta treba da poboljšamo. Naravno da je drugačije poslije pobjede nego poslije poraza, više smo se smijali i radovali i to na neki način olakšava posao. Puno je zabavnije kada pobijediš. Bila je teška faza kada nismo pobjeđivali, tu gubiš samopouzdanje. Ono što je bitno je da smo ostali svoji i rekao sam nakon te pobjede, sve što nije bilo dobro u protekle tri sedmice moramo da popravljamo, ali da imamo na umu da smo dobra ekipa i da možemo da pobijedimo. O tome se radi na sutrašnjoj utakmici", rekao je Klaus.

Borac i Rapid imaju mnogo poveznica, nekoliko igrača poput Grahovca, Kneza, Maletića igralo je za Rapid, obje ekipe osvajale su Mitropa kup...

"Mislim da mi kao Rapid imamo bliske odnose sa Balkanom generalno, mnogo fudbalera kod nas ima odnose nekakve sa Balkanom. Poznajem igrače koji su bili kod nas, to nas uvijek prati kod ovih utakmica, ali to je ono što je lijepo, da se susrećemo. Mislim da je jako lijepa priča i da to i jeste poenta fudbala, da postoje poveznice i da nisu samo fudbalske nego i ljudske. Ja sam prilično nov, ali ljudi koji su duže u Rapidu raduju se da vide poznata lica", zaključio je Klaus.

Fudbaler Rapida Lukas Grgić takođe je imao lijepe riječi o Borcu.

"Očekuje nas dobar i agresivan protivnik. Gledali smo video isječke Borca, igraju dobro jedan na jedan, imaju indivudualne kvalitete, naročito na krilima, sa nekim od igrača smo igrali npr. sa Kvržićem, odnosno protiv njega. To je dobar miks mladih i iskusnih igrača. Ako smo 100 posto u igri biće to nezgodna borba", rekao je Grgić.

Na pitanje sa kojom ekipom iz austrijskog prvenstva bi uporedio Borac on je odgovorio:

"Mislim da je teško porediti te ekipe, jer ove zemlje nemaju mnogo ekipa koje igraju na intenzitet, ali imaju jako puno fudbalera. Intenzitet je u Austriji viši i pokušaćemo to iskoristiti da dođemo do pobjede".

Po završetku obraćanja medijima, Robert Klaus je sa izabranicima odradio trening na glavnom terenu Gradskog stadiona:

