Od Jokićevog trenera tražili da napadne NBA ligu: "Neću to da izgovorim, kazaću samo jedno"

Trenera Denvera pitali za odluku NBA lige da napravi zgusnut raspored iscrpljujućih utakmica njegovog tima i Oklahome.

Trener Denvera Dejvid Adelman rekao je da je umor njegovog tima i ekipe Oklahome bio očigledan u četvrtoj utakmici plej-of serije, u kojoj su vidno iscrpljeni Nagetsi izgubili kod kuće.

U tom umoru vidi i razlog katastrofalnog šuta za tri poena oba tima (i jedni i drugi gađali 3/22 na startu utakmice), kao i pada svog tima u završnici.

"Bilo je mnogo umornih nogu, u oba tima", kazao je Adelman na početku konferencije za novinare u Denveru.

"Mislim da je razliku u utakmici napravilo to što im je 'klupa' dala energiju. Ubacili su trojke, pokrenuli ih prilično nevjerovatno u utakmici u kojoj su obje ekipe šutirale za tri poena 21/86. Od početka utakmice mogli ste da vidite da i jednima i drugima 'noge' nisu tu, Zato svaka čast trojici njihovih rezervnih igrača, Karuzu, Viginsu i Volasu, donijeli su veliki trud i energiju", kazao je on.

Na pitanje da li je NBA liga napravila očajan raspored kada je zakazala četvrti meč praktično dan i po nakon iscrpljujuće treće utakmice, Adelman se nasmijao.

"Neću to reći, samo ću kazati da su oba tima izašla veoma umorna iz nevjerovatno napornog meča odlučenog u produžetku u petak kasno uveče. I jednima i drugima su bile teške noge i samo je bilo pitanje ko će izdržati na kraju. Poveli smo osam poena, mislio sam da ćemo to biti mi, ali oni su na kraju prelomili. U posljednjih šest minuta nismo igrali dovoljno dobro da bismo pobijedili", rekao je on.

"Pošaljem im snimak da gledaju kod kuće, šta drugo?"

Pred Denverom je odmor do srijede uveče i utakmice u Oklahomi, koja će biti odigrana od 3.30 prema našem vremenu.

"Imamo večeras, sutra i prekosutra uveče i imaćemo dobar odmor. Bilo je praktično nemoguće odmoriti. Mogli smo samo da na terenu prođemo kroz akcije, prilagođavanja, dogovore oko pojedinih napada. Pošaljete im uveče video-snimak da pogledaju kod kuće... Ništa drugo ne možete da uradite", rekao je on.

"Moram da budem što kreativniji"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kako dobiti veći doprinos rezervnih igrača?

"Kada izgubite utakmicu, odmah počnete da razmišljate o svemu. Da li bi noge Džamala Mareja bile odmornije da sam mu dao dva minuta više odmora? Teško je, morate da pregledate utakmicu, da vidite kako ste odigrali, koliko ste bili efikasni, umorni... Takođe, morate pogledati cijeli roster, da vidite koji momci mogu da vam pomognu. Moram da budem što kreativniji da bih momcima pomogao da sačuvaju svježinu što duže", kazao je Adelman.

