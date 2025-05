"Ognjena je zagrlila Nikolu i Denver je pobijedio": Dirljiv tekst Amerikanaca o najgorem Jokiću koga smo vidjeli

Nikola Jokić je odigrao meč ispod svojih očekivanja, a Denver je, ipak, pobijedio, da li to nagovještava da bi tim iz Kolorada mogao da dođe do iznenađenja u ovoj polufinalnoj seriji?

Nikola Jokić je odigrao meč ispod svojih očekivanja, ali to napokon nije smetalo Denveru da dođe do pobjede. Zbog toga se novinar "Denver Gazete" Majkl Kisl zapitao - da li tim iz Kolorada koji je pobijedio Oklahomu sa Srbinom koji nije na vrhunskom nivou, može da dođe do iznenađenja u ovoj seriji?