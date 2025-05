"Znam da je Jokić frustriran": Adelman ponovio rečenicu koju smo svi čuli, evo i zašto

Denver izgubio od Oklahome, trener Dejvid Adelman ponovo govorio o Nikoli Jokiću i njegovoj frustraciji.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets/Screenshot

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman detaljno je analizirao poraz svog tima od Oklahome u četvrtoj utakmici plej-of serije, a novinari su ga upitali i za situaciju u kojoj se nalazi Nikola Jokić. Srpski košarkaš odigrao je dvije utakmice u nizu ispod očekivanja, iako je u četvrtom meču bio najefikasniji pojedinac u oba tima (27 poena, 13 skokova).

Sporni su procenti šuta koji nisu sjajni za Nikolu Jokića u toku ove plej-of serije, ali i sudijski kriterijum koji arbitri imaju kada je on u pitanju. Već dugo se dešava da arbitri dozvoljavaju bekovima grube faulove nad Nikolom Jokićem, dok sa druge strane Šej Gildžes-Aleksander i ostale zvijezde NBA lige imaju bolji tretman na terenu.

"Znam da postoji frustracija kod njega. Kada igra zonsku odbranu i neko prođe pored njega i naprave kontakt, to je faul. A on je centar. Ali, on će shvatiti šta da radi, pričaćemo, pogledaćemo video-snimak, kao i mi u stručnom štabu. Pričaćemo o realizaciji iz blizine obruča 10/25, o trojkama, o tome da nismo imali dovoljno poena iz kontranapada... Kao da sve što smo večeras uradili jednostavno nije bilo dovoljno da pobijedimo", kazao je Adelman.

Šta je još rekao Dejvid Adelman?

Novinari su očekivali da trener Denvera napadne NBA ligu zbog termina u kojem su igrali. Ipak, Dejvid Adelman nije želio to da uradi, ali je pohvalio "dubinu" u timu Oklahome čija je klupa imala izuzetno važnu ulogu u ključnim dijelovima meča.

"Bilo je mnogo umornih nogu, u oba tima", kazao je Adelman na početku konferencije za novinare u Denveru. "Mislim da je razliku u utakmici napravilo to što im je 'klupa' dala energiju. Ubacili su trojke, pokrenuli ih prilično nevjerovatno u utakmici u kojoj su obje ekipe šutirale za tri poena 21/86. Od početka utakmice mogli ste da vidite da i jednima i drugima 'noge' nisu tu. Zato svaka čast trojici njihovih rezervnih igrača, Karuzu, Viginsu i Volasu, donijeli su veliki trud i energiju".

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denveru sada ostaje da se odmori i pripremi za peti meč u seriji, a čini se da im je neophodno malo pauze jer su i protiv Los Anđeles Klipersa u prvoj rundi igrali veoma napornu seriju.

"Imamo večeras, sutra i prekosutra uveče i imaćemo dobar odmor. Bilo je praktično nemoguće odmoriti. Mogli smo samo da na terenu prođemo kroz akcije, prilagođavanja, dogovore oko pojedinih napada. Pošaljete im uveče video-snimak da pogledaju kod kuće... Ništa drugo ne možete da uradite", rekao je on.

Zašto je Adelman već rekao da je Jokić frustriran?

Nakon trećeg meča u seriji Oklahome i Denvera, Adelman je iskoristio vrlo slične riječi opisujući stanje u kojem je Nikola Jokić. Po riječima trenera Denvera, srpski košarkaš bio je frustriran zbog loših procenata šuta na tom meču, kada je promašio svih deset pokušaja da postigne trojku.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

"Jokić uvijek podiže ekipu, kao i cijeli tim, svi igrači jedni druge podižu. Taj momak će nastaviti da šutira, i lopta će mu dolaziti bez obzira na rezultat ili na njegovu efikasnost te večeri. Sigurno je da je nezadovoljan, on je jedan od najefikasnijih igrača u svim sportovima i razumijem što je frustriran, ali lopta će mu doći, dodirnuće je milion puta, šutiraće sve vrijeme, stvaraće akcije za druge igrače, biće aktivan u defanzivnom skoku... Nikola je Nikola", kazao je Adelman.

