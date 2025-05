Borac ponovo na "minus jedan" od Zrinjskog: Ne predajemo se, možda smo žrtva fantastičnog evropskog uspjeha

Može li Borac u preostala tri kola Premijer lige BiH prestići Zrinjski?

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Minimalnom pobjedom protiv Veleža (1:0), Borac je ponovo prišao na bod zaostatka za Zrinjskim, pa nas u tri posljednja kola sezone očekuje velika borba za šampionsku titulu.

Bili su Banjalučani večeras oslabljeni, ali ni Velež nije bio u punom sastavu, tako da na Gradskom stadionu nije bilo mnogo kvalitetnog fudbala. Odlučio je gol Đorđa Despotovića u 24. minutu.

"Htjeli smo da osvojimo tri boda i to smo na kraju učinili. Velež je izašao rasterećeno, otvoreno, visokim presingom, a mislim da su jednim dijelom bili i ravnopravni. Postigli smo gol iz prekida, fantastičan centaršut Nikolova, vrhunska realizacija Despotovića i kada je trebalo da utakmicu da riješimo, nismo postigli drugi gol. Velež nije ozbiljnije ugrozio naš gol. Jesmo umorni, jesmo potrošeni, ali bila je to kvalitetna predstava našeg tima. Vidi se u pojedinim situacijama da smo i iscijeđeni, ali svaka čast momcima na načinu na koji predstavljaju sebe i Borac. Pokazali su, po ko zna koji put, da su kvalitetni i ja im čestitam i na igri i na rezultatu", istakao je Žižović nakon meča.

Sigurno se Banjalučani neće predati dokle god postoji teoretska šansa za titulu. Razlika nije velika, ali utakmica je sve manje do kraja, samim tim i mogućnosti da se ugrozi prednost Mostaraca.

"Ne zavisimo od sebe. Pokušaćemo što je do nas, da odigramo što kvalitetnije i osvojimo koliko je moguće maksimalno bodova. Da li će nam to biti dovoljno - ne znam. Mislim da je ravnopravna trka ove sezone. Možda smo žrtva fantastičnog evropskog uspjeha. Ali, mi se nikada nećemo predati, kao što se nismo predavali ni u prethodnim utakmicama. Pokušaćemo da odradimo što je do nas. Ako nam se poklope ostali rezultati - super, ako ne, bože moj, život teče dalje. Fudbal je sastavljen od ovakvih i sličnih situacija. I u mnogo većim ligama dešavali su se preokreti u završnici prvenstava. Ne vidim da će biti jednostavno da i mi i Zrinjski dobijemo sve utakmice do kraja. Ako to neko može reći sa sigurnošću, onda super", poručio je Žižović, uz napomenu da se nada da će Stefan Savić i David Vuković uskoro biti u stroju i da će bar na njih moći da računa u završnici prvenstva.

Njegov kolega s druge strane Vladimir Janković nije bio previše razočaran nakon večerašnjeg poraza.

"Možda nije bilo udarac u okvir gola, ali jeste bilo prema golu. Jeste da smo oslabljeni i da smo promijenili sastav, ali mogu da budem zadovoljan sa dijelom kontrole igre, pogotovo u prvom poluvremenu. Bili smo sigurni u pasovima, ali nismo bili konkretni u završnici tokom cijele utakmice. To ima svoje razloge, ali to ostavljamo za nas. Naravno da je tu i kvalitetna odbrana Borca koja je odradila svoj posao. Nisu nam dozvolili da tako lako dođemo do udaraca i uputimo lopte u kazneni prostor. Imali smo neke poluprilike, ali se nismo dobro snašli i iskoristili ih. Čestitam svojim igračima na uloženom trudu, odnosu i ponašanju. Moramo da poradimo na prekidima, u ovoj ligi se protiv velikih ekipa gube utakmice na detalje i tako smo izgubili večerašnju utakmicu", rekao je Janković i čestitao fudbalerima Borca na pobjedi.