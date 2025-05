Borac desetkovan pred Velež: Prepolovljeni smo, nismo očekivali da ćemo ostati bez cijelog veznog reda…

Banjalučki Borac praktično bez pola tima dočekuje Velež u subotu.

Fudbaleri banjalučkog Borca nastavljaju trku za šampionsku titulu derbijem protiv Veleža koji se igra u subotu u 20.45 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Trener Mladen Žižović ima mnogo problema sa sastavljanjem ekipe koja je desetkovana povredama i to je bila glavna tema konferencije za novinare pred duel sa Veležom.

On je prije svega istakao da je Velež ekipa sa mnogo kvalitetnih pojedinaca.

"Velež je jako pokretljiva ekipa koja ima nekoliko interesantnih igrača, pogotovo prema naprijed. Imaju dosta iskustva predvođeni, Haskićem, Halilovićem i Pršešom, a tu je i Mlinarić koji je ove sezone jedan od najzanimljivijih mladih igrača .Biće vrlo teško zbog niza utakmica koje su iza nas. Praktično nismo imali odmora u prethodnih godinu dana, ali se svakako nadam da ćemo pružiti kvalitetnu partiju i da ćemo potvrditi rezultat iz Širokog Brijega koji nam je bio prijeko potreban, s obzirom da je to bila mentalno vrlo teška utakmica, ali uspjeli smo pobijediti i vratiti se na pravi kolosijek", rekao je Žižović, a potom se osvrnuo na kadrovske probleme.

“Imamo ogromnih problema sa sastavom i to je nešto što nas brine. Ostali smo prepolovljeni za sutrašnju utakmicu, nadam se da će ovi momci što istrče imati dovoljno znanja, kvaliteta i snage da riješimo ovu utakmicu u našu korist kako bismo ostali u trci za šampionsku titulu. Mi ćemo se potruditi da ostvarimo maksimalan broj bodova, ono što je do nas, a nećemo se nervirati zbog stvari na koje ne možemo da utičemo. Bićemo bez Grahovca, Savića, Vukovića, Ogrineca, Hrelje, Ćelića i vidjećemo kakvo je stanje sa Kvržićem koji se žali na umor. Nadam se da će ovi momci ostali biti zdravi raspoloženi i nadamo se novoj pobjedi”, rekao je on.

Na posljednjim treninzima smo mogli vidjeti Grahovca i Hrelju, koji se polako priključuju ekipi, ali novi problem za crveno-plave je povreda Sandija Ogrineca koji se povrijedio na utakmici u Širokom Brijegu i neće se vraćati na teren do kraja sezone.

"Hrelje nema pola godine, Grahovca nema mjesec i po dana, Vuković se polako priključuje, počeo je s individualnim treninzima, Zorića nismo imali čitave sezone, Sandija smo izgubili do kraja sezone… Polako ih priključujemo s obzirom da su roviti. Mislim da ćekonkurisati za neki ozbiljniji trening tek od sljedeće nedelje, a koliko će trebati da uhvate takmičarski ritam vidjećemo. Duga je pauza iza njih i šteta zbog te situacije. Nisamo baš očekivali da ćemo ostati bez kompletnog veznog reda u ovoj završnoj fazi prvenstva. Ali imamo dovoljan broj kvalitetnih igrača koji će pokušati da odigraju kvalitetnu utakmicu i najbitnije je da osvojimo tri bode i ostanemo u trci za Zrinjskim", rekao je Žižović.