Žižović pohvalio igrače Borca nakon trijumfa na "Pecari": Prikazali smo mnogo truda, energije i kvalitetne igre!

Trener Banjalučana sumirao je okršaj sa Širokim Brijegom.

Borac je uspio u svojim namjerama kad je riječ o gostovanju na Pecari.

Crveno-plavi su trijumfovali nad Širokim Brijegom rezultatom 0:1, zahvaljujući pogotku Envera Kulašina iz 25. minuta, i nastavli mrtvu trku za titulu sa Zrinjskim, kojem su ponovo prišli na bod minusa.

"Mislim da smo sasvim zasluženo pobijedili. Imali smo dobar ulaz u igru, bez obzira što nismo bili u dobrom mentalnom stanju nakon dešavanja danas u Mostaru jer smo u stalnoj trci sa Zrinjskim. Mi nećemo odustati do kraja, pratićemo ih i nadamo se da će to sve biti kako treba", rekao je trener Borca Mladen Žižović za TV Arena sport, dodavši:

"Moram zaista odati priznanje igračima koji su večeras prikazali mnogo truda, energije i kvalitetne igre. Mogli smo već u prvom poluvremenu iz nekoliko tranzicija da odemo na 2:0, možda bi to bilo i zasluženo. Međutim, generalno, pobjeda je čista kao suza, čestitam Širokom na fer i korektnoj igri i želim im dosta sreće u finalu Kupa."

Veliki problem Žižoviću stvara povreda Sandija Ogrineca, koji je morao da napusti teren poslije desetak minuta igre.

"Zorić je odigrao neplanirano 85 minuta. Imao je Sandi i ranije problema, tom momku zaista treba odati priznanje kako je odigrao čitavu sezonu. Prošlu utakmicu igrao je pod enormnim bolom, i danas je pokušao, ali nije išlo. Htjeli mi to priznati ili ne, u posljednje vrijeme imamo dosta problema, što je očekivano, ali ne možda u ovolikom broju. To je što imamo, mi se nikad nećemo predati, zato se i zovemo Borac i pokušaćemo svim silama da pratimo Zrinjski do kraja i nadam se da ćemo ga prestići."

U narednom kolu, Borac će pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Veležom.







