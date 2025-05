Nikada nećemo odustati, zato se zovemo Borac: Bojan Puzigaća najavio gostovanje na "Pecari"

Pomoćni trener Borca naglašava da "crveno-plavi" žele da slave na svim utakmicama do kraja sezone.

Izvor: MONDO/Bojan Jakoviljević

Bliži se finiš sezone u Premijer ligi BiH, gdje banjalučki Borac nastavlja potjeru za Zrinjskim i prvim mjestom.

Mostarci u odlučujućih pet kola ulaze sa bodom prednosti, ali prema riječima pomoćnog trenera Borca Bojana Puzigaće "crveno-plavi" neće se predati dok postoji teoretska šansa da odbrane titulu osvojenu prošle godine.

"Nikada nećemo odustati, zato se zovemo Borac. Na mnogim utakmicama pobjeđivali smo u posljednjim minutama i kada nam mnogi nisu davali šanse, mi smo okretali na našu stranu. Idemo utakmicu po utakmicu, gledamo prvo u svoje dvorište, pa ako se rezultati poklope, biće OK. Imamo pet utakmica do kraja, plus Superkup, a nama je cilj da pobijedimo u svih šest", rekao je pomoćnik Mladena Žižovića.

Borac će u subotu od 20.45 gostovati na "Pecari", dok vodeći Zrinjski istog dana od 16 časova igra gradski derbiu sa Veležom.

"Čeka nas daleki put u Široki Brijeg, gdje igramo veoma bitnu utakmicu protiv istoimenog domaćina, koji igra finale Kupa BiH sasvim zasluženo. Mlada su ekipa, dobra, poletna, ali očekujem da odigramo na pravi način i ostvarimo pobjedu", poručio je Puzigaća.

Inače, sve utakmice 29. kola Premijer lige BiH igraju se u različitom terminu, od petka do nedjelje.

PREMIJER LIGA BIH - 29. KOLO:

Petak:

Posušje - Igman (20.15)

Subota:

Sloga - Sarajevo (13.30)

Velež - Zrinjski (16.00)

Široki Brijeg - Borac (20.45)

Nedjelja:

Željezničar - Sloboda (15.00)

Radnik - GOŠK (19.45)