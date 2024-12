Hasanović odgovorio na Savićeve prozivke: Kada se pajac useli u palatu, on ne postaje kralj, već palata postaje cirkus!

Dosadašnji generalni sekretar banjalučkog kluba nije želio da reaguje na izjave predsjednika Darka Savića, ali je na kraju to ipak učinio.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Predsjednik Rukometnog kluba Borac m:tel Darko Savić održao je danas konferenciju za medije, na kojoj se dotakao raznih tema, a najviše priče bilo je o dosadašnjem rukovodstvu kluba, aktuelnim dugovanjima, dosadašnjem i novom treneru.

Jedna od tema bila je i transfer-politika kluba, a po Savićem riječima glavni za nju bili su trener Irfan Smajlagić i generalni sekretar Damir Hasanović. Upravo se Hasanović u izjavi za MONDO osvrnuo na ove prozivke i detaljno pojasnio svoju ulogu u klubu.

"Ranije nisam želio da reagujem na njegovu izjavu od prije 20-ak dana, želio sam mir u ekipi i da pokušamo da osvojimo koji bod do kraja. Čak ni sada nisam mislio da ću reagovati, mislio sam da ćemo mirnim putem sve da riješimo, kao ljudi. Međutim, na ponovljene uvrede, poniženja, kao i na izrečene neistine, da ne kažem laži, ipak moram da se izjasnim, da budem čist pred sobom, kao što i jesam.

Ja Darku Saviću skidam kapu za sve što je uradio za rukometni sport, i za Ženski rukometni klub Borac i za svaku pomoć koju je pružio RK Borcu, a toga je stvarno bilo puno. Zahvaljujem mu se i na onome od prije dva mjeseca, kada nam je dao, odnosno posudio novac da odigramo utakmicu protiv Čelika, kada smo bili pred zidom. Skidam mu kapu na hrabrosti da preuzme Borac u ovim teškim trenucima, kada bi rijetko ko to uradio. On je stvarno prijatelj kluba, kako sam to onda rekao - anđeo čuvar.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Ja sam bio prvi koji je bio za njega i predložio ga u razgovorima da bude u klubu, da ima funkciju, bilo kao predsjednik ili direktor. I dalje smatram da je on idealan za to. Ali idealan kao predsjednik, a ne osoba koja će gubiti snagu i vrijeme za pitanje sporta i menadžmenta, jer postoje ljudi koji su igrali rukomet i sport uopšte. Darko nažalost nije. On je vrhunski privrednik, ali nije sportista i ne može da se miješa u neke stvari - da objašnjava igračima kako će igrati, šutirati, da treneru daje sugestije ko će igrati... Ali kao predsjednik je idealan. I to se zove kompetentnost. On je kompetentan da bude vrhunski predsjednik kluba.

Što se Borca tiče, ja mogu svakog pogledati u oči, pogotovo što sam u posljednjih godinu i po bio jedini istinski borčevac, jedini koji je nekad nešto igrao u klubu i koji živi Borac, Banjalučanin, odrastao i živim 200 metara vazdušne linije od kluba. To je klub u kojem sam postao muškarac , čovjek i sportista. Svakog mogu pogledati u oči, a dolazimo do toga da me lično proziva. Osjećam se prozvanim, što se tiče dogovora sa menadžerima. Svaki igrač koji je došao od stranaca u klub, nijedan menadžer nije imao više od jednog igrača. To znači da sam se ja, ili neko drugi iz kluba, dogovarao sa svim tim menadžerima ili šta? Kada se kaže nešto takvo, onda treba imati činjenice. To se zove transparentnost. Kazati - taj i taj igrač, taj i taj menadžer, ta i ta provizija. Toga nema, to ne postoji. To su sve različiti menadžeri, od Golića, Guduraša, Krstića, Miloševića, jednog menadžera iz Austrije, jednog iz Slovenije... Nigdje nema ničega i sve je transparentno - postoji prepiska, komunikacija, fakture, dogovori. Sve ostalo je rekla-kazala. Makar ja funkcionišem tako, transparentno. Nadam se da će tako i Darko.

Stvari koje je izrekao, ja ne znam da li je njega nešto 'prebacilo', ponijelo... Kad nešto u životu istinski želiš i maštaš o tome, sanjaš to, pa ti se ostvari... moguće da te to malo ponese. Stvari koje je on izgovorio, govorim konkretno o stvarima koje se tiču mene, nemaju nikakve osnove. Da ne kažem da su to gluposti. To je smiješno, te neke priče o taljenju sa menadžerima, o tome da je dobio naredbu iz vrha da se Hasanović mora skloniti. Šta je Hasanović? Jedan obični sportski radnik, sportista. Ja sam Darku rekao: 'Ako je Vespa problem, onda nemamo problema. Sve je riješeno.' Nadam se da će i on to shvatiti i vratiti se u normalu.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Na onu izjavu 'Borac vodi dvojac Smajlagić-Hasanović' - pa ko će voditi? Logično je da će voditi trener i sportski direktor jer to su ljudi koji su igrali rukomet. Neće ga voditi neko ko se bavio nekim drugim poslom. To je sasvim normalno i očekivano.

Borcu želim sve najbolje. Sa Darkom nisam razriješen, nego smo se sporazumno dogovorili da ću 31. decembra napustiti klub, da ćemo potpisati sporazumni raskid ugovora onog momenta kada se neke obaveze prema meni, što smo se nas dvojica dogovorili, počnu ispunjavati.

Smiješno je to da kaže da sam ja njega zvao za novac, uopšte nisam nijednom, kao što ni Brankovića nisam zvao. Ja ne živim od Borca. Nazvao sam samo Darka Savića da pitam da li je normalno da igrači dobiju neke pare, bilo kakve, a da radna zajednica, administracija i ja ne dobijemo ništa. Meni mogu uplatiti marku, kao neki osjećaj satisfakcije. I to sam mu rekao.

Ima jedna poslovica, meni jako bitna, koja glasi: 'Kada se pajac useli u palatu, on ne postaje kralj, već palata postaje cirkus.' Ovim bih završio i zahvalio se svima na saradnji u Borcu, jednom predivnom iskustvu. Život ide dalje. C'est la vie", poručio je Hasanović.

Pogledajte današnju konferenciju za medije predsjednika RK Borac m:tel Darka Savića:

(MONDO)