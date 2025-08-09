Bruno Duarte na srpskom pozvao navijače Zvezde: "Uz vas mi je lakše da nastavim seriju"

Napadač Crvene zvezde Bruno Duarte poslao navijačima poruku na srpskom.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtom kolu Superlige Srbije dočekuju TSC, a meč na stadionu Rajko Mitić biće i derbi ovog kola. Pred utakmicu protiv ekipe iz Bačke Topole oglasio se brazilski napadač Bruno Duarte, koji je nakon sjajnog početka sezone sebi dao za pravo da pozove publiku na stadion.

Duarte je u dosadašnjem toku sezone nastupio na svih pet mečeva Crvene zvezde, a postigao je pet pogodaka - po jedan na svakom meču. Bio je jedini strijelac na Gibraltaru, zatim i protiv Linkolna u Beogradu, a pogodio je i za konačnih 3:1 protiv Leha u Poznanju. Uz to, jednom je tresao mrežu Javora u prvom kolu i jednom OFK Beograda u drugom kolu prvenstva - kada je imao i asistenciju.

"Navijači, dođite. Uz vas mi je lakše da nastavim golgetersku seriju", rekao je Bruno Duarte na srpskom, uz širok osmijeh na licu. Pogledajte njegovu poruku navijačima Crvene zvezde, uz kompilaciju golova koje je postigao u ovoj sezoni.

Bruno Duarte je prethodnog ljeta stigao u Crvenu zvezdu, a ukupno je odigrao 50 mečeva, postigao 25 golova i šest puta asistirao. Na meču protiv Leha u Poznanju Vladan Milojević mu je dao ulogu ofanzivnog veznog i Brazilac se fantastično snašao - bio je jedan od najboljih pojedinaca u crveno-bijelom timu.