"Znam ponešto o njemu, ali nije sad trenutak": Crvena zvezda prodaje ključnog igrača u Englesku?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Desni bek Seol Jung Vu mogao bi da bude naredna višemilionska prodaja Crvene zvezde i to u Englesku.

Crvena zvezda prodaje Seola u Englesku Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na dobrom putu da obezbijedi plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona, a dobre partije na evropskoj sceni kao po pravilu privlače interesovanje inostranih klubova. Već dugo se zna da je desni bek iz Južne Koreje na radaru engleskog Šefild junajteda, a posljednjih dana to interesovanje je i konkretizovano.

Slavni tim, koji ima namjeru da u narednoj sezoni izbori povratak u društvo najboljih engleskih timova, želio bi da do kraja avgusta završi transfer defanzivca koji je u Beogradu ostavio veoma dobar utisak. Seol Jung Vu je postao jedan od miljenika navijača jer je vrlo pouzdana opcija za Vladana Milojevića - svojim kvalitetom i pristupom mečevima prikazao se u najboljem svjetlu.

"Gledali smo više igrača na toj poziciji i znam ponešto o Seolu, ali još uvijek nije trenutak za konkretniju analizu", rekao je šef struke Šefilda Ruben Seles. Očigledno je da interesovanje postoji, a zna se i da reprezentativac Južne Koreje ima otkupnu klauzulu koju bi Englezi mogli da aktiviraju. Pitanje je, doduše, da li se Seolu igra u Čempionšipu nakon odličnog prilagođavanja na evropski fudbal u Zvezdi.

Ukoliko bi na adresu Crvene zvezde stigla ponuda nekog od timova iz Premijer lige, reprezentativac Južne Koreje vjerovatno bi dobio dozvolu da za veliki novac napusti klub. Podsjećamo, Crvena zvezda je Ulsanu platila 1.500.000 evra, a prodaja bi mogla da bude četiri puta veća.

Tagovi

FK Crvena zvezda Seol Jung Vu

