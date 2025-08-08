logo
Mirko Ivanić zabrinuo Vladana Milojevića: Peh sa povredom kad mu vrijeme nije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Vladan Milojević neće moći da računa na Mirka Ivanića u meču protiv TSC-a ovog vikenda.

Mirko Ivanić povrijeđen Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najbolji fudbaler Crvene zvezde Mirko Ivanićpovrijedio je mišić noge na utakmici protiv Leha u Poznanju. Ivanić je izašao iz igre u samom finišu utakmice, kada je Zvezda već vodila 3:1, neposredno pošto je asistirao za pogodak Brune Duartea, a u tom trenutku nije bilo ni poznato da je doživio peh.

Prema prvim prognozama, zbog povrede mišića noge neće igrati ovog vikenda protiv TSC-a, iako o tome Vladan Milojević nije ni govorio u izjavi za zvanični sajt, dok se na stadionu "Rajko Mitić" nadaju da će biti tu za revanš protiv Leha u Beogradu.

Opet, s obzirom na to da Zvezda ima 3:1, mali je vjerovatno da će Milojević rizikovati i poslati odmah Ivanića na teren. Povreda nije došla u najboljem trenutku, ako postoji uopšte dobar trenutak za to, pošto je avgust po pravilu najvažniji mjesec za Zvezdu pošto se tada odlučuje da li će igrati u Ligi šampiona.

Potencijalne utakmice sa Pafosom (eventualno Dinamom iz Kijeva) su 19. ili 20. avgusta, odnosno revanši sedam dana kasnije, tako da će biti jako važno da se Ivanić oporavi na vrijeme.

I prošle sezone vidjeli smo koliko igra Crvene zvezde zavisi od njega, a tako je i ove kada kao kapiten predvodi ekipu.

