Crvena zvezda zahvalila Lehu na transparentu "Kosovo je Srbija"

Fudbalski klub Crvena zvezda oglasio se na društvenim mrežama i zahvalio Lehu zbog isticanja transparenta "Kosovo je Srbija" od strane poljskih navijača u Poznanju.

Crveno-bijeli su savladali Leh u Poznanju rezultatom 3:1 u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a junak utakmice bio je dvostruki strijelac Rade Krunić.

Na tribinama poljskog stadiona, domaći navijači su u bojama srpske zastave istakli transparent "Kosovo je Srbija", a Zvezda im je na tome zahvalila na društvenim mrežama.

"Hvala Poljaci, hvala Leh", navedeno je u objavi crveno-bijelih.

Revanš meč igra se narednog utorka na stadionu "Rajko Mitić".

