"Nadam se da će Partizan proći": Vladan Milojević poželio sreću najvećem rivalu

Vladan Milojević poželio sreću Partizan u evropskim kvalifikacijama protiv Hibernijana.

Izvor: MN PRESS

Četiri srpska kluba nastupila su u UEFA takmičenjima ovog ljeta, a male su šanse da će Srbija u plej-ofu imati bar dva. Crvena zvezda je praktično sigurna, pošto je u prvom meču treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona pobijedila Leh 3:1 u gostima, dok je Partizan sve dalje od posljednje runde kvalifikacija u Konferencijskoj ligi jer je na svom terenu izgubio od Hibernijana (0:2).

Ipak, trener crveno-bijelih Vladan Milojević poručuje da to ništa ne mora da znači i da su preokreti mogući: "Partizan ima i drugu utakmicu. U svakom slučaju ostala su dva predstavnika. Sad da kažem da je trebalo da imamo više, svakako bi mi bilo drago, ali fudbal je takav. Nadam se da će i Partizan bez obzira na rezultate u prvom kolu proći, ima još da se igra, ovo je prvo poluvrijeme, tako da vidjećemo poslije tih utakmica", naglasio je trener Zvezde.

Šta kaže Milojević pred Zvezda - TSC?

Crvena zvezda poslije pobjede nad Lehom nastavlja takmičenje u domaćoj Superligi gdje je u subotu od 20 časova čeka meč protiv TSC-a na stadionu "Rajko Mitić".

"Uradili smo analizu utakmice i svega urađenog u Poljskoj, ali ćemo detalje zadržati za nas", rekao je Milojević i dodao: "Znate moje mišljenje o favoritu i autsajderu, ne bih rekao. Mislim da je TSC napravio dobre rezultate u ova tri kola, tako da mislim da nas očekuje izrazito teška utakmica i sa druge strane je TSC sigurno vrhunska ekipa."

Istakao je da ne bi iznosio detalje o zdravstvenom i sastavu, pohvalio je TSC zbog pojačanja, dodajući da ga takođe ne brine previše što njegovi igrači nisu imali mnogo vremena za odmor. Uz pomoć navijača očekuje pobjedu.

"Ja sam rekao i poslije na konferenciji za štampu. Biće izuzetno teška i totalno drugačija utakmica. Volio bih da bude pun stadion, još jednom ću da kažem ovo su teške evropske utakmice i svaka je za sebe. Volio bih da bude ispunjen stadion, da navijači dođu da nam pomognu protiv, opet kažem, izuzetno dobrog protivnika kao što je Leh, kao naravno i na meču protiv TSC, želimo da ih vidimo u velikom broju", naglasio je trener Zvezde.