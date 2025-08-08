"Puno možemo da naučimo od Partizana": Trener Hibernijana skida kapu Grobarima

Trener Hibernijana Dejvid Grej oduševljen atmosferom na stadionu Humskoj.

Fudbaleri Partizana poraženi su od škotskog Hibernijana sa 2:0 na stadionu u Humskoj, u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Može se reći da su crno-bijeli izgubili na nesrećan način, pošto je crveni karton u 34. minutu sve promijenio.

Trener Hibernijana Dejvid Grej, bio je impresioniran atmosferom na stadionu gdje je bilo preko 26.000 navijača. Imali su Škoti i svoju podršku, pošto ih je došlo nešto više od 1.000 i bili su veliki vjetar u leđa svojim "ljubimcima".

"Navijači su bili nevjerovatni, pun stadion, pjevali su 90 minuta prije meča, a onda i poslije utakmice. Puno možemo da naučimo od toga. I naši navijači su bili sjajni, proputovali su mnogo da dođu ovdje i značili su nam", rekao je Dejvid Grej.

Partizanovi "klinci" nisu odstupali poslije crvenog kartona i primljenog gola, na čemu im je trener Hibernijana čestitao.

"Moramo da se popravimo za drugi meč, jer je ostalo još dosta fudbala da se igra. Čestitke Partizanu kako su igrali poslije crvenog kartona, stavili su nas na puno muka u drugom poluvremenu. Buširi je izblokirao i spriječio čistu šansu. Ali mislim da je ključan momenat bio gol koji smo dali ubrzo potom. U drugom poluvremenu sam vidio kvalitet Partizana zbog kog mislim da ovaj dvomeč nije gotov. Bilo je puno šansi pred našim golom i verujem da će to pokazati i u drugom meču. Zato moramo da budemo oprezni", rekao je Grej.

Navijači Partizana su oduševili šetalicom koja se pojavila u jednom momentu na tribinama. "Sjeti se legendi što su grb taj nosili, sjeti se njih, pogledaj nas i jači si!", pisalo je na paroli navijača Partizana pred meč protiv Hibernijana. Uz nju, na koreografiji Grobara bili su istaknuti likovi četvorice nezaboravnih asova crno-bijelih, Milana Galića, Dragana Mancea, Saše Ilića i Momčila Moce Vukotića.