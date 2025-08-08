Partizan je oštećen, tvrdi bivši sudija Zdravko Jokić: "Arbitar napravio grešku za negativnu ocjenu"

Nekadašnji srpski sudija Zdravko Jokić, sada posmatrač suđenja, smatra da su crno-bijeli oštećeni u meču protiv Hibernijana.

Bivši srpski sudija Zdravko Jokić komentarisao je dvije situacije meča Partizan - Hibernijan (0:2) o kojima će biti najviše govora.

Prva je drugi žuti karton za defanzivca Partizana Vukašina Đurđevića u 34. minutu, za koji Jokić tvrdi da je bio prestrogo dosuđen. Prema njegovom mišljenju, sudija sa Malte Filip Faruđa mogao je da dosudi i faul bez drugog žutog, isključujućeg za mladog defanzivca crno-bijelih.

"Mislim da je pretjerana odluka i da je praktično sudiju u nevolju doveo njegov pomoćni sudija, koji je izazvao njegovu reakciju. Nije bio spreman odmah da da drugi žuti, ali je nakon podignute zastavice prihvatio njegovu procjenu. Pomoćni sudija je digao zastavicu nekoliko metara kasnije", rekao je Jokić za TV Arena sport.

"Vidite ruku koja se odvaja i koja ne sprečava igrača. On pada poslije tri koraka. Kažemo da drugi žuti karton mora da bude toliko ubjedljiv da nema diskusije. Mogao je samo da dosudi prekršaj, da je imao samopouzdanje", dodao je on.

Da li je bio penal za Hibernijan u drugom poluvremenu? Faruđa ga je dosudio nakon konsultacije sa arbitrom iz VAR sobe, Krisa Kavana.

"Pogledajmo ispočetka. Gledaocima i kolegama sudija objasnio bih gdje sudije greše. Pogledajte, sudija gleda izvođača, a učimo ih da kada imaš četvrtog sudiju, pomoćnog, VAR vezu i komunikaciju, ne bi trebalo da ti gledaš da li je sudija pomjerio loptu, na to će te upozoriti saradnik. Glavna opasnost je kazneni prostor"

"Dalje, da li je on uopšte dobro vidio ovu situaciju? Nije ni gledao. Dosta ljudi se javlja i pita kako mogu Englezi da gledaju VAR kada igra škotski klub, ali vjerovatno zbog toga što pričaju isti jezik i zbog bolje komunikacije. Vjerovatno je potpao pod autoritet tog sudije. Gledajmo fudbalski, igrač Partizana ima ruke oko tijela protivnika, ali kapiten Partizana gura svog igrača na protivnika i taj gurnuti igrač ruši protivnika"

Dakle, da li je bio penal ili ne?

"Ako hoćemo strogo da gledamo, igrač je držan i oboren. Ali, kako je došlo do toga? jedan sudija će pogledati kako je izazvana ta situacija, a drugi će dosuditi penal. Ako se pozovemo na instrukcije koje su UEFA pravila, može da bude kazneni udarac", kazao je Jokić.

"Dobio bi od mene negativnu ocjenu"

Prema njegovoj procjeni, Faruđa ne bi dobio prelaznu ocjenu za suđenje u Humskoj.

"Dobio bi od mene negativnu ocjenu zbog drugog žutog kartona. Penal ima momenata kod kojih zavisi odluka od shvatanja igre sudije, da li razumije igru i to kako je došlo do toga. Ali drugi žuti karton je greška, zaista", naglasio je Jokić.

Revanš Hibernijana i Partizana zakazan je za naredni četvrtak u Edinburgu.