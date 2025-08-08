"Koliko sam tužan, toliko sam ponosan": Trener Partizana Srđan Blagojević ima poruku za Grobare

Trener crno-bijelih Srđan Blagojević pomešanih emocija je otišao u svlačionicu poslije poraza u meču protiv Hibernijana. Pred revanš je poručio navijačima da crno-bijeli idu u Edinburg da okrenu situaciju u svoju korist.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizanov trener Srđan Blagojević (52) poslije poraza protiv Hibernijana (0:2) rekao je da i žali i da je ponosan na svoj tim zbog svega prikazanog. Poslao je i važnu poruku - da nije gotovo i da njegov tim ide u Edinburg naredne sedmice da u četvrtak proba da nadoknadi beogradskih "minus dva".

"Kao što sam i rekao, očigledno smo predodređeni za ove rolerkostere, turbulencije, emocije. U jednom trenutku je pozitivno, smijemo se, onda plačemo. Emocije su na povišenom nivou. Ako mogu vruće glave sada da kažem, koliko sam tužan zbog rezultata 0:2, toliko sam ponosan na ovu grupu momaka. Stvarno su danas pokazali ne samo volju, želju, energiju, pripadnost, želju da se obraduju navijači, naravno i sami sebe da promovišu, već i kvalitet, što im ne možemo oduzeti. Izuzetno sam ponosan i izuzetno mi je žao što smo izgubili utakmicu", kazao je Blagojević za TV Arena sport.

U dahu je dodao poruku navijačima.

"Želim da poručim i svima i njima i navijačima koji su sve vrijeme gurali ove momke da se ne predajemo i da idemo u Edinburg da odigramo na isti način, da pokušamo da nadoknadimo šta smo danas izgubili", naglasio je on.

"Ništa nisam rekao Vukašinu"

Šta će reći defanzivcu Vukašinu Đurđeviću, čiji je drugi žuti karton u 34. minutu "isjekao" crno-bijele pri rezultatu 0:0 i dao vjetar u leđa i mnogo prostora gostima, što su i iskoristili.

"Nisam mu ništa rekao, niti ću mu sada pričati. Ne volim da pričam poslije utakmice ni kada je dobro, ni kada je problematično, volim da se slegne, pa da mirne glave razgovaramo i analiziramo", kazao je on.

Partizan će poslije meča protiv Hibernijana imati pred sobom nedjeljno gostovanje Napretku u Kruševcu od 20.30 časova, a onda će se spremati za revanš u Edinburgu.