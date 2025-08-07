logo
Partizan već zna rivala ako prođe Škote: Demoliranje na Kipru, AEK se neće vraćati u Humsku

0

AEK Larnaka deklasirao je Legiju (4:1) u prvom meču dvomeča 3. kola Lige Evrope. Poljaci po svemu sudeći čekaju pobjednika dvomeča Partizan - Hibernijan.

AEK ubjedljivo savladao Legiju, Partizan ide na Poljake Izvor: Marcin Szymczyk/Fotopyk / imago sportfotodienst / Profimedia

AEK Larnaka ubjedljivo je pobijedila Legiju (4:1) u meču potencijalnih protivnika Partizana u plej-ofu za Konferencijsku ligu. Nedavni kiparski rival crno-bijelih napravio je ogroman korak ka plasmanu u plej-of za plasman u Ligu Evrope na svom terenu, a ujedno je i učinio izvjesnim Partizanovo gostovanje u Poljsku, pod uslovom da crno-bijeli eliminišu Hibernijan.

Crno-bijeli će o ovome razmišljati ipak tek od kraja naredne sedmice, pod uslovom da prethodno eliminišu Škote i da ostanu u Evropi. Pratite meč Partizan - Hibernijan uz MONDO.

Crno-bijeli će i protiv Škota zaigrati pred punim tribinama, ispunjenim navijačima koji su došli da podrže Partizanove "bebe" u borbi za Konferencijsku ligu. Pogledajte kako je u Humskoj u četvrtak uveče: 

