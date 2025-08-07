logo
Navijači Hibernijana "obojili" Beograd u zeleno: Škot se u majici sa likom Đokovića zagrijava za Partizan

0

Navijači Hibernijana se na beogradskim ulicama zagrijavaju za meč protiv Partizana

Navijači Hibernijana u centru Beograda Izvor: Screenshot/Twitter/@HibernianFC/@days_scottish

Navijači Hibernijana iz Škotske u su Beogradu kako bi podržali tim u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Zelene boje, karakteristične za ovaj klub, vijore se čitavim gradom, a oni su odlučili da na Obilićevom vencu budu najupadljiviji, tamo su u kafićima i restoranima sve podredili sebi i prave žuru na otvorenom.

Partizan i Hibernijan sastaju se u četvrtak u 21 sat na stadionu JNA, a dok se čeka početak meča, navijači gostujuće ekipe okupili su se u centru Beograda. Na zvaničnoj stranici kluba pojavio se snimak navijača koji pjevaju pjesme svog kluba, a tu su bile i fotografije. Vijorile su se zastave, dominirala je zelena boja i pjevale su se pjesme.

Hibernijan će na stadionu JNA imati 1.371 navijača, s obzirom na to da je toliki broj ulaznica bio dozvoljen škotskom predstavniku. Predviđeno je da navijači gostujućeg tima budu smješteni na sjevernoj tribini stadiona.

Tu je i Đoković

Jedan od navijača specijalno za dolazak u Beograd rešio je da obuče majicu sa likom Novaka Đokovića. Riječ je o majici na kojoj je srpski teniser, deluje iz mlađih dana, kako servira.

Bonus video: 

Pogledajte

00:41
Hibernijan, Navijači, Partizan, Grobari
Izvor: Instagram/Hibernian Football Club
Izvor: Instagram/Hibernian Football Club

Tagovi

Hibernijan fudbal FK Partizan

