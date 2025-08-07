Navijači Hibernijana "obojili" Beograd u zeleno: Škot se u majici sa likom Đokovića zagrijava za Partizan

Navijači Hibernijana se na beogradskim ulicama zagrijavaju za meč protiv Partizana

Izvor: Screenshot/Twitter/@HibernianFC/@days_scottish

Navijači Hibernijana iz Škotske u su Beogradu kako bi podržali tim u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Zelene boje, karakteristične za ovaj klub, vijore se čitavim gradom, a oni su odlučili da na Obilićevom vencu budu najupadljiviji, tamo su u kafićima i restoranima sve podredili sebi i prave žuru na otvorenom.

Partizan i Hibernijan sastaju se u četvrtak u 21 sat na stadionu JNA, a dok se čeka početak meča, navijači gostujuće ekipe okupili su se u centru Beograda. Na zvaničnoj stranici kluba pojavio se snimak navijača koji pjevaju pjesme svog kluba, a tu su bile i fotografije. Vijorile su se zastave, dominirala je zelena boja i pjevale su se pjesme.

In full voicepic.twitter.com/A7SqgzNPTy — Hibernian Football Club (@HibernianFC)August 7, 2025

Hibernijan će na stadionu JNA imati 1.371 navijača, s obzirom na to da je toliki broj ulaznica bio dozvoljen škotskom predstavniku. Predviđeno je da navijači gostujućeg tima budu smješteni na sjevernoj tribini stadiona.

Tu je i Đoković

Jedan od navijača specijalno za dolazak u Beograd rešio je da obuče majicu sa likom Novaka Đokovića. Riječ je o majici na kojoj je srpski teniser, deluje iz mlađih dana, kako servira.

Hibs fans in Belgrade today@HibernianFCpic.twitter.com/9hGyp8WXqu — Scottish Football Away Days (@days_scottish)August 7, 2025

