"VAR sudije su iz Britanije, to je baš čudno": Marko Milošević progovorio o penalu za Hibernijan

0

Golman Partizana Marko Milošević progovorio je o penalu koji je dosuđen za Hibernijan, ali i o crvenom kartonu za Vukašina Đurđevića.

Marko Milošević progovorio o penalu za Hibernijan Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su zaista tragično izgubili od Hibernijana sa 2:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Tim Srđana Blagojevića nije mogao mnogo više poslije crvenog kartona za Vukašina Đurđevića i penala za Hibernijan u drugom dijelu igre. 

Sudijska ekipa je otežala svojim odlukama meč mladom timu Partizana, a najiskusniji u ekipi golman Marko Milošević je poslije svega rekao da smatra da ekipa nije zaslužila poraz. 

"Nismo zaslužili da izgubimo ovu utakmicu, s 10 igrača imali smo kontrolu igre. Nažalost, primili smo dva gola. Presjekao nas je crveni karton, sad da li je bio prestrog ili nije, nisam stigao da pogledam. Nastavili smo da igramo dalje kao da se nije ništa desilo, imali šanse i nismo iskoristili, a oni svoje jesu. To je Evropa, greške se kažnjavaju. Ništa nije izgubljeno, idemo tamo tamo dobijemo i prođemo dalje", rekao je Milošević. 

Upravo je on uhvatio loptu poslije prekida, nastavila se akcija Partizana, a onda je sudija Kavana iz VAR sobe javio da je napadač Hibernijana gurnut u 16 metara i dosudio je penal. 

"Kažu da lopta uopšte nije išla ka tom igraču, da je bilo prestrogo, ali nisam video. Koliko sam razumio, VAR sudije su bile iz Velike Britanije i to mi je baš čudno. Ipak, ne mogu da komentarišem te stvari. Vjerovatno bolje znaju nego mi.  Znali smo kakva su ekipa, fizički snažna koja uvijek ide na skok. Pokazali smo da znamo da igramo fudbal, drugačiji malo, natjerali smo ih da se brane. Šta u revanšu? Idemo na pobedu, da ostvarimo pozitivan rezultat i prođemo dalje", dodao je on. 

Navijači?

"Ćelavi, ćelavi", konstantno se vikalo sa tribina, a nekoliko puta je iskusni golman odgovorio navijačima tako što ih je pozdravio. Nakon svega oglasio se i zahvalio "grobarima". 

"Fantastični su bili, hvala im. Svi živimo san, ja sam u 34. godini ostvario san da branim na punom JNA i to mora da se osjeti, da se ispriča. Daćemo sve od sebe da ih ne obrukamo u Škotskoj. Pa i da ih obradujemo i napunimo još jednom stadion", rekao je on. 

(MONDO, N.L.)

Tagovi

FK Partizan Marko Milošević fudbal

