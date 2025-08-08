Partizan se kockao i ovog puta izgubio: Tri pogrešna poteza dovela do poraza od Hibernijana

Fudbalski klub Partizan nije doveo adekvatna pojačanja na mjestu štopera, pa je prinudno napravljen tandem Simić - Đurđević i to je skupo koštalo crno-bijele.

Fudbalski klub Partizan poražen je u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Pred punim tribinama stadiona u Humskoj bolji je bio Hibernijan iz Škotske (2:0), pa će u revanšu na svom terenu braniti ogromnu prednost. Među navijačima crno-bijelih kao jedan od krivaca za poraz označen je mladi defanzivac Vukašin Đurđević, koji je isključen zbog dva žuta kartona, ali... Zapravo, postoji dublji problem što odbrana tima Srđana Blagojevića danas izgleda tako kako izgleda.

Trener Partizana već više od šest mjeseci radi sa onim što ima u klubu i uz rijetka pojačanja, a na spisku igrača koje je zatekao je i Đurđević kojeg je prethodnog ljeta angažovao Aleksandar Stanojević. Nekadašnji desni bek Voždovca stigao je kako bi bio jedna od opcija za mjesto bonusa, a na početku nove sezone silom prilika je dobio šansu na mjestu štopera - jer Partizan često nije imao koga drugog da postavi na to mjesto.

Pojačanja su stizala i nisu bila adekvatna - ili je bio upitan njihov kvalitet ili njihova spremnost da odmah pomognu timu. Sva trojica štopera koje je Partizan doveo ovog ljeta već su propuštali mečeve zbog povreda. Mateja Milovanović je odigrao dva meča i upisao 185 minuta, Stefan Milić na dva meča ima 46 minuta, a Ivan Vasiljević još nije ni debitovao - samo jednom je bio na klupi. Sa druge strane, Vukašin Đurđević ima 604 minuta na sedam odigranih utakmica, a Nikola Simić 475 minuta na šest mečeva - iako je na početku sezone djelovalo da će on tek povremeno na teren, kao tek jedna od opcija za rotaciju u timu Srđana Blagojevića.

Ima još fudbalera Partizana koji su igrali na svih sedam utakmica ove sezone, ali je samo desni bek Milan Roganović na terenu proveo više minuta od Đurđevića. Roganović je odigrao svaki minut od početka sezone, Đurđević je propustio samo one minute koje je Partizan igrao protiv Hibernijana nakon njegovog crvenog kartona.

Kako se Partizan kockao sa štoperima?

Na početku ljeta se činilo da je Matija Nastasić jedan od prioriteta Partizana, jer bi svojim iskustvom pomogao izuzetno mladom timu da sazri. Nekadašnji učenik fudbalske škole na Teleoptiku nikada nije debitovao za prvi tim crno-bijelih, pa bi ovo bila prilika da obuče dres voljenog kluba i pomogne mu partijama na terenu. Priče o dolasku se se brzo ugasile, a Nastasić je tokom ljeta povezivan sa drugim evropskim klubovima i još nije potpisao ugovor.

Tada se kao meta pojavio Radosav Petrović. Svojevremeno jedan od najboljih fudbalera u timu Partizana tokom godina je sa mjesta centralnog veznog "skliznuo" u posljednju liniju, gdje bi još mogao mnogo da pruži. Brzina mu nije bila adut ni u najboljim danima karijere, ali sada je tu ogromno iskustvo koje bi mu pomoglo da i dalje bude koristan Partizanu. Ni od njegovog potpisa za sada nema ništa, slobodan je u izboru nove sredine.

Sportski sektor u kojem su centralne figure Predrag Mijatović i Danko Lazović morao je da dovodi dok prioritetne mete nisu bile ništa bliže Humskoj. Tako je stigao nekadašnji kapiten Ajaksovih omladinaca Mateja Milovanović (21), zatim crnogorski defanzivac Stefan Milić (25) iz druge ruske lige, a na kraju bivši omladinac Atletiko Madrida Ivan Vasiljević (20) - sin Petra Vasiljevića, svojevremeno fudbalera Partizana.

Iako je trebalo da Milić i Milovanović budu pojačanja, a Vasiljević zalog za budućnost, Partizanova evropska sezona mogla bi da se završi bez njihovog velikog doprinosa. Ako Partizan ispadne iz Evrope u Edinburgu protiv Hibernijana, a Stefan Milić odigra svih 90 minuta - jer je prvi kandidat da zamijeni Đurđevića - trojica novajlija na štoperskim mjestima u Partizanu imaće tek 321 evropski minut, od mogućih 570!

Pitanje je da li će se to dogoditi, jer je i Milić imao problema sa povredom od kako je stigao u klub. Bio je povrijeđen za oba meča protiv AEK-a iz Larnake, kao što je Milovanović povrijeđen za sve mečeve koje je Partizan odigrao nakon dvomeča protiv kiparskog predstavnika. I ne zna se kada će na teren, jer su njegovu karijeru i prethodnih godina često sputavale teške povrede.

Zašto je Đurđević postao jedna od opcija?

Partizan je na ljetnim pripremama otkazao jedan prijateljski meč jer Srđan Blagojević nije želio da uigrava tim bez dovoljnog broja fudbalera. To se posebno odnosilo na štopersku poziciju, jer su na kraju prethodne sezone klub napustili Mihajlo Ilić, Nihad Mujakić, Aleksandar Filipović, pa čak i Natan de Medina koji se barem na papiru vodio kao štoper - iako ga nismo često viđali u akciji. Blagojević je želio da Filipović ostane, ali se on nije dogovorio oko uslova sa klubom. Kako novi fudbaleri nisu stigli prije početka priprema, trenažni proces bio je otežan.

U tim okolnostima Blagojević je morao da se okrene dvojici "zaboravljenih" fudbalera. Prvi je Nikola Simić, kojeg je upravo on otkrio u januaru 2025. godine i kojem je u februaru iste godine dao da provede po 90 minuta na četiri uzastopna meča u Superligi, između ostalog i protiv Zvezde kada je osvojen bod (3:3). Uslijedila je nešto manja minutaža i činilo se da Simić gubi ulogu u timu, a zatim je početkom ove godine ponovo iskočio u prvi plan zbog povreda saigrača - i dobro koristio šanse.

Sa druge strane, Đurđević je u prethodnoj sezoni nastupio na 12 mečeva za Partizan i uvijek je igrao na mjestu desnog beka. Aleksandar Stanojević ga je doveo u klub kao opciju na desnom beku, ali ga nije koristio ni na jednom od šest evropskih mečeva - tamo mu je igrao Natan de Medina, koji uopšte nije desni bek. Možda je i to bio pokazatelj koliko bivši trener Partizana vjeruje u Vukašinove kvalitete.

Na prvih pet mečeva u Superligi Srbije prethodne sezone Vukašin Đurđević je igrao redovno, zatim je još pet nastupa upisao do kraja decembra 2024. godine, da bi u posljednjem kolu jesenjeg dijela sezone bio isključen zbog dva žuta kartona. Srđan Blagojević mu uopšte nije vjerovao u proljećnom dijelu prvenstva i tada se činilo da je na izlaznim vratima kluba - odigrao je osam minuta u 6. kolu plej-ofa protiv Mladosti iz Lučana kada je zamijenio Roganovića i zatim još 17 minuta u posljednjem prvenstvenom meču sezone, protiv Vojvodine, kada je zamijenio Alda Kalulua.

Po minutaži iz proljećnog dijela prethodne sezone djelovalo je da Srđan Blagojević ne vidi Vukašina Đurđevića ni na mjestu desnog beka, ni na mjestu štopera. Ipak, ova sezona pokazuje drugačije. Milan Roganović se ustalio kao desni bek, a Vukašin Đurđević pronašao prostor da se nametne kao štoper, jer je imao preslabu konkurenciju za to mjesto u timu. Đurđević je svojevremeno kao štoper igrao povremeno i za Rad u Prvoj ligi Srbije i za Voždovac u Superligi Srbije.

Šta Partizan sada može da uradi?

Prethodnog ljeta crno-bijeli su kupili Đurđevića za 50.000 evra, a ovog ljeta nisu potrošili ni dinar na trojicu štopera koji su stigli u klub jer su svi bili slobodni na tržištu. To se neće promijeniti ni ako crno-bijeli dres obuku Nastasić ili Petrović, ali bi Partizan mogao da nauči lekciju da su besplatne stvari često najskuplje. Prije prvog meča protiv Hibernijana bilo je jasno da Blagojević mora da dobije još jednog štopera, ali bi eventualno ispadanja iz Evrope i ostanak bez miliona od UEFA takmičenja promenili situaciju.

Zbog toga što nisu zavukli ruku u džep i angažovali fudbalera koji bi tokom kvalifikacija za Konferencijsku ligu bio komandant odbrane, crno-bijeli bi mogli da ispaštaju tokom cijele sezone. To su brige za ljude u foteljama, dok će Srđan Blagojević misliti o tome ko će biti štoper u Edinburgu... Simić je sada gotovo siguran, a da li će mu partner biti Simić ili možda Vanja Dragojević - koji je u mlađim kategorijama često igrao u posljednjoj liniji - vidjećemo tek u četvrtak.