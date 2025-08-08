logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda prodala desnog beka: Sent Etjen u nedelju dana platio 4.400.000 evra šampionu Srbije

Crvena zvezda prodala desnog beka: Sent Etjen u nedelju dana platio 4.400.000 evra šampionu Srbije

0

Sent Etjen je kupio Strahinju Stojkovića za 2.400.000 evra, a to je samo početak. Mogao bi transfer da bude vrijedan i preko 4.000.000.

Sent Etjen kupio Strahinju Stojkovića iz Zvezde Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prodala Strahinju Stojkovića. Samo nekoliko dana nakon što je u francuskog velikana otišao lijevi bek Ebenezer Anan, sada je na istom mjestu završio i mladi desni spoljni. Dok je Anan plaćen 2.000.000 evra, dok će Stojković biti prodan za veći novac.

Sada Crvena zvezda dobija 2.400.000 evra, uz to će ići potencijalnih 1.600.000 evra u bonusima, a na sve to Crvena zvezda ima pravo na 10 odsto od naredne prodaje. Strahinja Stojković je nadavno zablistao u dresu Grafičara, a u prošloj i ovoj sezoni odigrao je šest utakmica za prvi tim crveno-bijelih i upisao dve asistencije.

Rođen je 8. marta 2007. godine, a 18-godišnjak iz Beograda je treći desni bek koga u kratkom roku prodaje srpski klub. Prvo je to bio Kosta Nedeljković, zatim Ognjen Mimović i sada Stojković. Redovan je u selecijama Srbije, za omladinske reprezentacije nastupio je do sada 10 puta.

Do sada je Crvena zvezda u ovom prelaznom roku prihodovala blizu 30.000.00 evra od transfera. Prodani su Andrija Maksimović, Lazar Jovanović, Strahinja Stojković, Ebenezer Anan, Luka Ilić, Puma Rodrigez i Andrej Đurić. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC