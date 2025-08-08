Crvena zvezda prodala desnog beka: Sent Etjen u nedelju dana platio 4.400.000 evra šampionu Srbije

Sent Etjen je kupio Strahinju Stojkovića za 2.400.000 evra, a to je samo početak. Mogao bi transfer da bude vrijedan i preko 4.000.000.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prodala Strahinju Stojkovića. Samo nekoliko dana nakon što je u francuskog velikana otišao lijevi bek Ebenezer Anan, sada je na istom mjestu završio i mladi desni spoljni. Dok je Anan plaćen 2.000.000 evra, dok će Stojković biti prodan za veći novac.

Sada Crvena zvezda dobija 2.400.000 evra, uz to će ići potencijalnih 1.600.000 evra u bonusima, a na sve to Crvena zvezda ima pravo na 10 odsto od naredne prodaje. Strahinja Stojković je nadavno zablistao u dresu Grafičara, a u prošloj i ovoj sezoni odigrao je šest utakmica za prvi tim crveno-bijelih i upisao dve asistencije.

Rođen je 8. marta 2007. godine, a 18-godišnjak iz Beograda je treći desni bek koga u kratkom roku prodaje srpski klub. Prvo je to bio Kosta Nedeljković, zatim Ognjen Mimović i sada Stojković. Redovan je u selecijama Srbije, za omladinske reprezentacije nastupio je do sada 10 puta.

Do sada je Crvena zvezda u ovom prelaznom roku prihodovala blizu 30.000.00 evra od transfera. Prodani su Andrija Maksimović, Lazar Jovanović, Strahinja Stojković, Ebenezer Anan, Luka Ilić, Puma Rodrigez i Andrej Đurić.