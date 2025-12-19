Vinko Marinović najavio posljednji meč u 2025: Čestitke Zrinjskom, ali naš fokus je samo na nama

Banjalučki Borac prvi dio sezone zatvoriće derbi utakmicom protiv aktuelnog šampiona Zrinjskog, gdje bi eventualnom pobjedom pred zimsku pauzu stekao ogromnih devet bodova prednosti u odnosu na Mostarce.
Dvoboj jesenjeg i aktuelnog šampiona BiH Borca i Zrinjskog zaključiće 2025. godinu u Premijer ligi BiH.
Zaostali meč 3. kola bh. prvenstva i jedni i drugi dočekuju sa velikim željama - Borac bi eventualnim trijumfom stekao ogromnih devet bodova ispred najbližeg pratioca, dok Mostarci u Banjaluci, poslije velikog uspjeha i plasmana u nokaut fazu Konferencijske lige, traže prijeko potrebne bodove kako bi se približili lideru i ostali u trci za osvajanje, odnosno odbranu titule.
Tako će duel dvije prvoplasirane ekipe u nedjelju od 15 časova i te kako uticati na dalji tok prvenstva, odnosno drugi dio sezone koji nas očekuje na proljeće.
"Zrinjski je sinoć pokazao svoj kvalitet i plasirao se u narednu rundu Konferencijske lige i čestitam im na tome", istakao je trener Borca Vinko Marinović na početku konferencije za medije, a zatim se osvrnuo na duel koji očekuje njegov tim za dva dana.
"Sigurno nas čeka zahtjevna utakmica, kakvi su i svi derbiji. Ipak, igrači su spremni i naša želja je da kroz odgovornost, disciplinu i koncentraciju na terenu odradimo utakmicu najbolje što možemo. Momci su pokazali da imaju kvalitet, pogotovo u posljednjih pet utakmica, gdje imamo zaista dobar niz od pet pobjeda. Bitno je da imamo timski duh, koji može biti presudan u ovoj utakmici. Takođe, bitno je da održimo fokus tokom svih 90 minuta, jer svi detalji su bitni. Tako je bilo u prvoj utakmici, gdje smo izgubili fokus i bili smo odmah kažnjeni, iako smo odigrali veoma dobru utakmicu. Istu očekujem i sada, a nadam se da ćemo ostvariti pozitivan rezultat."
Ne želi Marinović da razmišlja o bodovnoj prednosti, nego svaki naredni meč stavlja u prvi plan.
"Utakmica ima svoju težinu i svjesni smo toga. Naravno da očekujemo i da nas navijači podrže, kako bi momci dobili dodatni vjetar u leđa. Imali smo situaciju i gdje smo bili na 'minus dva' pa sam govorio igračima da treba da gledamo samo sebe. Naravno da želimo da ostvarimo najviše moguće u ovoj utakmici, nadam se i da hoćemo, ali prije svega je bitno da budemo skoncentrisani na sebe i svoju igru", dodao je trener "crveno-plavih".Izvor: FK Borac
Sebastijan Erera vraća se nakon odrađene suspenzije, a vjeruje da će protivnik biti izuzetno motivisan nakon dobrog rezultata u Evropi, ali i činjenice da zaostaje šest koraka za Banjalučanima.
"Atmosfera u svlačionici je odlična. Očekujemo jako dobru utakmicu u nedjelju i nadam se da će tri boda ostati u Banjaluci. Svaka utakmica je teška, a vjerujem da će oni biti veoma motivisani jer imaju šest bodova zaostatka. Nastojaće da uzmu bodove ovdje, ali mi smo jači od njih. Nadam se pobjedi", poručio je Erera.
