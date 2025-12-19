RK Borac protiv Dervente zatvara polusezonu: Dobro - moglo i bolje, ali i lošije

U 13. kolu Premijer lige BiH Borac u nedjelju od 17.30 dočekuje Derventu.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Prvi dio sezone u rukometnoj Premijer ligi BiH RK Borac zatvoriće u nedjelju domaćom utakmicom protiv Dervente (17.30).

Biće to duel trenutno petoplasirane i osmoplasirane ekipe u ligi, koji domaćin dočekuje sa ulogom favorita. Nadaju se svi u Banjaluci da će bodovi ostati u gradu na Vrbasu, kako bi pauza dočekana pri samom vrhu tabele.

"Očekivanja pred utakmicu su kao i za svaku - idemo na pobjedu. Tako smo vaspitani, tako idemo u svaku utakmicu, bez obzira ko je protivnik. Spremni smo, iako smo imali peh sa povredom Nikše Petrovića, igrača koji nam mnogo znači i koji je motor ekipe. Bez obzira na to, igramo kod kuće, ima nas i spremni smo da završimo polusezonu na najbolji mogući način. Vjerujem u ekipu i pobjedu", poručio je Miloš Nježić.

Stanje u Borcu se popravilo, što su prepoznali i navijači, kojih je sve više u "Boriku".

"Atmosfera u ekipi je vrhunska, svi se držimo zajedno, od najstarijih do najmlađih i to je snaga ove ekipe. I ne samo u ekipi, nego generalno oko kluba se popravila atmosfera, svi rade u interesu kluba, tako da sve ide u finom pravcu. Prisustvo publike je znak da se radi kako treba. I ovi momci iz marketinga rade odličan posao, u komunikaciji sam s njima. Protiv Goražda osjećao sam se kao da igramo evropsku utakmicu, Ligu šampiona i to nam je motiv više da ostavimo srce na terenu i damo sve od sebe", dodao je Nježić.

Polusezona se bliži kraju, ostala je još utakmica sa Derventom, nakon čega će "crveno-plavi" na zaslužen odmor. Po svemu sudeći, zimsku pauzu dočekaće pri vrhu tabele.

"Moglo je i bolje, ali i lošije. Mislim da je ovo realno, s obzirom na to da smo imali problem i sa pivotom, koji se davno povrijedio, pa je otišao. Da pomenem utakmicu u Tuzli, koja je po meni jedini kiks, dok je sve ostalo OK i možemo biti zadovoljni."

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nikša Petrović zadobio je povredu zbog koje neće biti u stanju da pomogne saigračima u duelu sa Derventom.

"Iskoristio bih priliku da čestitam svim ljudima koji slave slavu Svetog Nikolu. Što se tiče utakmice, Derventa je nezgodna ekipa, mislim da su svojom igrom iznenadili mnoge, pogotovo kod kuće. To je ekipa koja je sastavljena od iskusnih igrača, koji igraju možda sporiji rukomet. Ali, vjerujem u našu ekipu i stručni štab, da su momci sve pripremili kako treba i da će u nedjelju odnijeti pobjedu."

I Petrović je pohvalio atmosferu u i oko kluba.

"Atmosfera se popravila otkako je došla nova uprava, vratilo se povjerenje između uprave i igrača, a na utakmice dolazi mnogo više ljudi, što mi je posebno drago. Zaista momci iz marketinga, sa upravom kluba, trude se da sve bude na najvišem nivou", rekao je Petrović, naglasivši da ga u ponedjeljak očekuje magnetna rezonanca, nakon čega će biti poznat stepen njegove povrede.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

I u upravi "Velikana iz Gospodske ulice" zadovoljni su trenutnim stanjem.

"Najvažnije je razmišljati o budućnosti i svakoj sljedećoj utakmici. Svaka od njih je veoma bitna, više od igre i rukometa i mi moramo svakim danom da se borimo za čast i dostojanstvo ovog kluba. Nikada se ne smije zaboraviti da je RK Borac ponos ovog grada, republike i svih nas. Na atmosferi treba mnogo da se radi. Početni koraci su učinjeni i to je jako bitno. Imamo bazu da idemo prema naprijed, a najvažnija stvar su igrači. To su sve domaći igrači, to je naše najveće blago - igrači iz Banjaluke i okoline, te dva momka iz Nevesinja, dakle domaći igrači i to treba stalno napominjati. Možda je neko sumnjao da mi imamo podršku u gradu, ali svaki čovjek koji dođe na utakmicu je za nas velika podrška. Pošto imamo sve više gledalaca, a na našim društvenim mrežama sve više pratilaca, siguran sam da Borac jeste i da će biti ono što treba - evropski i pravi klub", poručio je dr Draško Prtina.