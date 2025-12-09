Borac sutra igra derbi: Susret velikih rivala će imati i humanitarni karakter

Trener RK Borac m:tel Mirko Mikić i rukometaš Nikola Ivanović najavili su derbi sa dobojskom Slogom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Rukometaši Borca će sutra od 19 časova u dvorani Borik odigrati zaostalu utakmicu 9. kola Premijer lige BiH. Protivnik će biti dobojska Sloga koja ove sezone igra odlično te trenutno zauzima drugu poziciju te ima isti broj bodova kao i prvoplasirani Izviđač.

Trener Borac Mirko Mikić svjestan je da njegove izabranike čeka težak meč, ali kao i u ostalim utakmicama, ambicije u ovom derbiju su iste.

"Mi imamo svoje ambicije i planove, bez obzira na protivnika. Tako će biti i ovaj put. Očekujem lijepu i borbenu utakmicu, kao što je to uvijek slučaj kada igraju Borac i Sloga. Sigurno da će ovo biti zanimljivo za publiku i rukometnu javnost. Imali smo dovoljno vremena za oporavak i danas ćemo iskoristiti vrijeme i to je bila i suština ovog kratkog ciklusa između dvije utakmice. Imamo određene prednosti koje treba da iskoristimo u sutrašnjoj utakmici, odnosno oni imaju slabosti koje smo, nadam se, uočili i koje ćemo sutra pokušati iskoristiti", započeo je Mikić.

Trener RK Borac m:tel Mirko Mikić

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Šef stručnog štaba banjalučkog kluba se osvrnuo i na utakmicu prethodnog vikenda u kojoj je Borac savladao Goražde, odnosno na atmosferu na tom meču.

"U subotu je zaista filo fantastično, ne sjećam se kad je bila onako lijepa atmosfera u dvorani. Nadam se će se tako i nastaviti. Izvlači se i iz mene na klupi maksimum, a mogu misliti kako je igračima. Malo sam i ljubomoran, što imaju takve uslove za igru."

Zdravstveno stanje nije najidealnije, nastup Davida Momića je pod upitnikom.

„Imamo mnogo sitnih povredica koje su očekivane kada je ovakav rasproed. Nadam se da ćemo sutra 'neokrznuti' istrčati na teren. Imamo jedna ozbiljniji problem sa našim golmanom Davidom Momićem, koji je bio kod ljekara i kojem se preporučuje kraći odmor bez nekih intezivnih treninga. Vidjećemo još sa njim i medinskim timom, ali mislim da on neće biti sutra u sastavu i da će nas biti 15. Kažem ima tu blagih udarac i istegnuća, ali ne sumnjam da će svi igrati preko svojih mogućnosti. Radujem se toj utakmici i biće to prilika svim ljudima da vide dvije borbene ekipe.“

Mikić je pohvalio sutrašnjeg protivnika, ali nije krio planove za ovaj meč.

"Dejo (op.a Dejan Vasilić trener Sloge) nas je sigurno izanalizirao, uostalom znamo se, dugo je i on trener u ligi tako da znamo otprilike slabosti jedni drugima. Možda godinama nisu iskusni, ali igraju dugo zajedno ta okosnica. Ne prave mnogo tehničkih grešaka i znaju kontorlisati tempo. Mislim da smo mi brži, pokušaćemo igrati našim stilom i ja to ne krijem. Pokušaćemo da pretrčimo svaku ekipu i tako će biti i ovaj put. Protiv Goražda kad je stao taj segment igre, mi smo ušli u problem. Bez obzira na raspored, mi moramo igrati i mislim da je to jedini ispravan način."

Bliži se kraj jesenjeg dijela sezone, a Mikić kaže kako osjeti zamor kod svojih igrača, kako energetski tako i mentalni zamor. Za kraj je Mikić zamolio sve ljude koji dođu na utakmicu da, u skladu sa mogućnostima, ponesu slatkiše ili igračke za paketiće, povodom humanitarne akcije koju organizuju Lešinari povodom Nikoljdana. Na ulazu u dvoranu će biti postavljeni štandovi gdje će moći biti ostavljene pomenute stvari.

Rukometaš Borca Nikola Ivanović.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Očekivanja od ovog meča iznio je i rukometaš Nikola Ivanović.

"Očekivanja su kao i svaki put najveća, idemo na pobjedu. Nadam se da ćemo ponovo imati podršku Lešinara i ostalih navijača. Prošlu utakmicu je to stvarno bio prelijep osjećaj. Svaka čast momcima koji su organizovali cijelu tu utakmicu. Bilo je lijepo biti dio svega toga. Biće ovo teška utakmica, sigurno je ovo derbi", rekao je Ivanović.

Silom prilika, Ivanović nekoliko posljednjih utakmica igra na poziciji pivota, a otkrio je kako se snašao u novoj ulozi.

"Kao što znate imamo samo jednog pivota i ja sam tu malo iskusniji i igram odbranu. Zbog te tranizicije znači nam da malo uštedimo vremena na izmjenama. Tu sam sad i nadam se da dobro obavljam svoj posao za trenera i ekipu. Nije loše za sada, trudim se da učim. Imam nekih grešaka koje možda sa strane izgledaju amaterski, ali kada si prvi put u nekoj siutaciji nije baš da reaguješ intuitivno, pogotovo što sam rijetko igra na toj poziciji. Učim svaki dan ponešto i pokušavam da to ispravim", zaključio je Ivanović.