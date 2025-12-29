Drčelić hoće Zvezdu na F4, ovo je Obradovićev odgovor: "To breme nije lako, nadam se da će srca biti puna"

Predsjednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić biće zadovoljan samo plasmanom na Fajnal-for, a ovo je odgovor trenera Saše Obradovića.

Predsjednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić poručio je sa novogodišnjeg koktela da je povećao ambiciju u odnosu na početak sezone i da sada želi da crveno-bijeli igraju na Fajnal-foru. "Samo tim ću biti zadovoljan", naglasio je on.

U obraćanju gostima, trener ekipe Saša Obradović odgovorio je na te želje predsjednika kluba.

"To breme Fajnal-fora koje imamo neće biti lako ostvariti, ali svi vjerujemo - i tim i ja, da veliki ciljevi uvijek moraju da postoje, da velika Zvezda uvijek mora da ima velike ciljeve. Nikad se nećemo zadovoljiti malim i to ovaj posao čini posebnim. Nadam se da će svima poslije ove godine srca biti ispunjena", kazao je Obradović.

U toku koktela, predsjednik Zvezde Željko Drčelić priredio je iznenađenje i izveo na binu oporavljenog Džoela Bolomboja, koji od proljeća nije bio u Srbiji zbog komplikovane povrede stopala. Po svemu sudeći, on će biti uskoro dio Obradovićevog tima, a Drčelić ga je najavio ambiciozno. "Ovaj čovjek pomoći će Zvezdi da osvoji Evroligu", rekao je on.

Željko Drčelić dočekao Džoela Bolomboja

Crvena zvezda dočekuje 2026. godinu sa evroligaškim skorom 10-8 i na 9. mjestu tabele. Narednu utakmicu, prvu u novoj godini, odigraće 2. januara u Istanbulu, na gostovanju Anadolu Efesu u 19. kolu.