"Ovaj čovjek će pomoći Zvezdi da osvoji Evroligu": Željko Drčelić iznenadio sve, izveo Džoela Bolomboja na binu

Predsjednik KK Crvena zvezda izveo pred goste klupskog koktela oporavljenog centra Džoela Bolomboja

Izvor: MONDO

Predsjednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić imao je iznenađenje za goste koktela kluba u hotelu "Kraun Plaza". U toku večeri izveo je na binu Džoela Bolomboja, doskora teško povrijeđenog centra koji je od proljeća bio na oporavku.

"Vratio se poslije sedam mjeseci. To je čovjek koji će da pomogne Zvezdi da osvoji Evroligu", rekao je Drčelić na bini.

Obratio se svima i Bolomboj.

"Zdravo svima, veoma sam srećan jer sam se vratio, jedva čekam da stanem na teren i veoma sam zahvalan svima na porukama podrške. Hvala vam na tome što ste me dočekali raširenih ruku. Hvala svima, treneru i svima koji su dio Zvezdine porodice", dodao je on.

Prema ranijim predviđanjima, Bolomboj se pridružio saigračima u Zvezdi prije isteka 2025. i očekuje se da opet postane dio tima već u januaru.

Zvezdin pouzdani centar i najvažniji igrač iz prošle sezone dugo se oporavljao od veoma komplikovane povrede stopala, zbog koje nije igrao još od marta. Prethodno je u jesen 2024. pokidao ukršteni ligament koljena i zbog toga takođe bio na dugoj pauzi. Sada su, po svemu sudeći, povrede prošlost i on je spreman da se stavi na raspolaganje treneru Saši Obradoviću.

Pogledajte Drčelićevo iznenađenje u "Kraun Plazi":