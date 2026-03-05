Haos u srpskoj košarci: Igrač šutnuo sudiju

Na utakmici Prve muške regionalne lige došlo je do sukoba jednog od igrača sa sudijom

Izvor: YouTube/Printscreen/@KSBVideo

U završnici utakmice Prve muške regionalne lige, grupa Centar, došlo je do neprijatnog incidenta koji je bacio sjenku na duel između Žitka i Zemuna. Meč koji je Žitko izgubio rezultatom 94:81 odigran je sredinom februara, ali je snimak situacije koja je izazvala pažnju javnosti objavljen tek nedavno.

Napetost je eskalirala u posljednjem minutu igre kada je jedan košarkaš domaće ekipe burno reagovao zbog odluke sudije da ne dosudi korake. Igrač se unio arbitru u lice, zbog čega je odmah sankcionisan tehničkom greškom. Međutim, situacija se dodatno pogoršala kada je isti igrač ponovo prišao sudiji i udario ga.

Utakmica Žitko - Zemun Izvor: Printscreen/YouTube/@KSBVideo

Iako su saigrači pokušali da zaustave košarkaša Žitka, u tome nisu uspjeli. Bijes na licu igrača koji je bio nezadovoljan sudijskom odlukom bio je očigledan, a reakcija transparentna.

Utakmica je zbog incidenta nakratko prekinuta pri rezultatu 88:81 za goste. Igrači Žitka su u tom trenutku napustili teren u znak protesta, ali su se ubrzo vratili i meč je ipak priveden kraju. Incident je otvorio pitanje sportskog ponašanja i reakcija na sudijske odluke, koje su sastavni dio igre.