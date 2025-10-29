Ruskog košarkaša isporučuju vlastima u SAD: Otkriveno da stoji iza hakerske grupe

Poznati ruski košarkaš Danil Kasatkin biće isporučen vlastima u SAD nakon višemjesečnog pritvora u Francuskoj, gdje je uhapšen na aerodromu "Šarl de Gol".

Ruski košarkaš Danil Kasatkin biće isporučen vlastima Sjedinjenih Američkih Država, odlučio je danas Sud u Parizu. Odluka o ekstradiciji čekala se oko četiri mjeseca i na kraju je odlučeno da Francuska isporuči Kasatkinog koji je optužen da je član poznate hakerske grupe.

Iako je advokat ruskog košarkaša isticao da je "sve nesporazum" i da će se situacija riješiti u korist njegovog klijenta, na kraju će Kasatkin ipak biti isporučen američkim vlastima gdje će mu se suditi i gdje ga čeka potencijalna kazna od 25 godina zatvora.

Šta je Kasatkin uradio?

U drugoj polovini juna Danil Kasatkin osumnjičen je za učešće u hakerskoj grupi koja je navodno izvodila napade uz pomoć takozvanih "ransomware programa". Odbacio je košarkaš sve optužbe, branio se riječima da je kupio polovan računar i da je mogao da bude hakovan, govorio je i da mu je sve podmetnuto, ali očigledno to nije bilo dovoljno da se Rus oslobodi.

Tražio je prije toga i da ga puste na slobodu uz plaćanje jamstva, što je takođe odbijeno, čak nije pomoglo ni što je na saslušanju pričao kako je izgubio veliki broj kilograma i da će mu to uticati na profesionalnu košarkašku karijeru.

Danil Kasatkin je inače rođen 1999. godine i bio je član mlađih kategorija CSKA. Kao perspektivan košarkaš otišao je u SAD gdje je igrao na koledžu "Pen Stejt", ali nije mogao da se nametne i da ode u NBA. Posljednji klub za koji igrao je MBA-MAI koji se takmiči u VTB ligi.