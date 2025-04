"Oprostite što plačem, šta drugo da radim?": Legendarni košarkaš Zvezde se slomio kad je čuo za smrt Hrvata

Ljubodrag Duci Simonović je prije tri godine izgubio prijatelja Petra Skansija i tada nije mogao da zadrži suze. Tri godine kasnije sjećamo se jednog od najvećih.

"Puno sam ga volio. Bio mi je kao stariji brat. Bili smo više od saigrača. Da, bio mi je brat. Ne mogu vjerovati, koliko je moje braće iz Ljubljane već otišlo.... Ćosa, o Rajkoviću da ne govorim. Sad Pero. Oprostite mi što plačem, ne znam što drugo da radim'', pričao je uz suze Ljubodrag Duci Simonović kada su mu javili da je preminuo Petar Skansi.

Navršava se tačno tri godine otkako je 4. aprila 2022. preminuo jedan od najlegendarnijih jugoslovenskih košarkaša svih vremena. Centar koji je mijenjao igru pod obručima u svoje vrijeme, sa ogromnom zaostavštinom i kao igrač i kao trener, imao je poseban odnos sa vjerovatno najvećim košarkašem u istoriji Crvene zvezde.

Zajedno su osvajali medalje sa reprezentacijom Jugoslavije i bili su dio generacije koja je nepovratno "zarazila" ove prostore košarkom. Sada je nažalost, kao što je i sam Simonović primijetio, sve manje tih velikana među nama.

Ko je Petar Skansi?

FIBA ga je 1991. godine uvrstila među 50 največih košarkaša svih vremena, pa to dovoljno govori. Karijeru je počeo u Splitu početkom 60-ih i bila je uglavnom vezana za Jugoplasitku. Osvojio je prvu titulu i prvi kup u istoriji Splićana 1971. i 1972. godine, a onda je otišao u Italiju gdje je igrao u Pesaru. S reprezentacijom Jugoslavije ima srebra na evropskim prvenstvima 1965. i 1967. godine kao i zlato na Mundobasketu 1970. u Ljubljani. Sa košarkom je završio zbog studija i trenerskog posla, a kao mlad trener sa Jugoplastikom je osvojio Kup Radivoja Koraća, tada međunarodno takmičenje 1976. Zatim je uzeo i triplu krunu - titulu, kup i Kup Radivoja Koraća. Vodio je Skavolini, Veneciju, Romu, Trevizo, Fortitudo, pa onda PAOK. Vodio je Split do prve i jedine titule prvaka Hrvatske 2003. godine, a karijeru kao trener je završio u Krki iz Novog Mesta. Najveće uspjehe ostvario je kao selektor pošto je kao prvi čovjek struke selekcije Jugoslavije osvojio bronzu na EP 1979. godne, a 1992. vodio je Hrvatsku do srebra na Olimpijskim igrama. Njegov tim predvođen Draženom Petrovićem, Tonijem Kukočem i Dinom Rađom je poražen tek u finalu protiv "Drim tima" Sjedinjenih Američkih Država.

Kakav je bio igrač?

"Imao je posebnu centarsku tehniku. Bio je pametan igrač, predviđao je gdje će se lopta odbiti. Imate igrača koji misle samo na sebe, na svoje brojke, Pero je bio totalno drugačiji. Njemu je važan bio samo tim. Protiv Amerikanaca u ključnoj utakmici za zlato je odigrao utakmicu života. Bio je nezamjenjivi dio Jugoplastike i reprezentacije. Obožavao sam da igram i s njim i protiv njega. Toliko mi je žao", opisao je kratko igru i karijeru svog velikog prijatelja Petra Skansija Duci Simonović.

Petrov sin ispratio Dražena Dalipagića

"E pa, dragi Prajo, samo da znaš da mi ovdje još uvijek pričamo o tebi, o tvojim utakmicama, o tvojim brkovima, o tvom rijetko nasmijanom licu. I da smo ti sinoć došli do onog epigrafa, kojeg si toliko mrzio, jer te je podsjećao na nadgrobni spomenik. Ali nas baš briga, jer tu si ti tačno prije 38 godina ubacio 70. I kako nas je život poslužio, izgubili smo svašta, ali znaj, da od svih na svijetu, ovo je zasigurno baš tvoja dvorana. I znaj da smo ti donijeli onaj dres kojeg si najviše volio. Ali i našu majicu, jer ovdje, još uvek kad šutiramo trojke, mi se osjećamo malo kao male, mikroskopske Praje", napisao je Luka Skansi na svom Fejsbuk profilu uz fotografije iz Italije i tako oduševio čitav region nakon smrti Dražena Dalipagića.