Skoro 30 godina kasnije, Aco Petrović govorio o odluci Hrvata da napuste postolje na kome je Jugoslavija postala prvak Evrope.

Izvor: YouTube/Коста Ђурђевић/Screenshot/Bane T. Stojanovic/ATAImages

Uskoro se bliži 30 godina od zlatne medalje košarkaške reprezentacije Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Atini iz 1995, koji je iz mnogo razloga bio prekretnica za srpsku košarku, a taj turnir pamtimo po još jednom važnom događaju. Hrvatska je osvojila bronzanu medalju i njeni košarkaši su napustili postolje i tako su zapravo pokušali da na neki način "bace ljagu" na šampionsku titulu Jugoslavije, još dok su rane od rata i raspada države "bile svježe".

Od tog odlaska Hrvata sa podijuma, njihova košarkaška reprezentacija nije imala uspjeha, odnosno nije osvojila niti jednu medalju, pa stoga mnogi kažu da je to bilo "prokletstvo" za koje su sami krivi. Sada je o tom spornom trenutku za N1 govorio i Aleksandar Petrović, koji je u tom trenutku bio selektor Hrvatske.

"To je uvijek tema. Ja sam te 1995. godine bio trener reprezentacije Hrvatske, što je bila posljednja medalja i teče već 29 godina od kada nismo na postolju. To prvenstvo je imalo tri mega tima. Jedan je bila Jugoslavija, druga Litvanija i treća Hrvatska. Mi smo u tom polufinalu izgubili od Litvanije i morali smo da igramo protiv Grčke, pa smo u jako teškoj utakmici došli smo do bronze, a sjećam se i tog meča za zlato kad je birljirao Saša Đorđević sa 45 poena. Sjećam se i našeg napuštanja podijuma...", kazao je Aco Petrović i nakon što je kratko zastao, dao je odgovor na "vječno pitanje".

"Da li je to proklestvo? Ne bih govorio o tome, ali da li je to bila greška - da. To je ako gledamo kroz prizmu 2024, ali ako se vratimo na 95. znamo kakva je bila situacija. Bio je neki telefonski most između dvorane u Atini i Zagreba, došao je mig da se napusti postolje, to se desilo i to je velika greška."

Vidi opis Greška je što smo sišli sa postolja! Aco Petrović o prokletstvu Hrvata: Iz Zagreba stigao mig... Žarko Papalj u čuvenoj majici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

O situaciji u Atini prije nekoliko godina govorio je i tadašnji reprezentativac Veljko Mršić koji je rekao da se "pričalo" da će se u slučaju pobjede Jugoslavije intonirati "Bože pravde" umjesto "Hej, Sloveni", a da su zapravo podijum napustili jer su čuli da će to učiniti i Litvanci - nezadovoljni suđenjem (!?).

"Kad su oni to rekli, onda se i mi povlačimo. Došli smo na postolje, izašlo se na dodjelu medalja, sa idejom da se i mi i oni povučemo sa postolja. U jednom trenutku, Arturas Karnišovas dolazi, govori nama da su Litvanci dobili naređenje da moraju da ostanu na postolju. Mi smo već bili donijeli odluku. Kažem, iz današnje perspektive, sigurno takvu odluku ne bismo donijeli. Ali ono vrijeme, 1995. godina, to je bilo prije Oluje, trećina Hrvatske okupirana... Odluka je bila takva kakva je bila", kazao je Mršić i potom zaključio:

"Poznavali smo se (sa igračima Jugoslavije, prim. aut.), nije to bilo sad nešto da smo stalno bili zajedno. U ono vrijeme je bilo tako. Kako je njima šahovnica bila simbol za ustaštvo, nama je četiri 'S' bilo simbol za četnike", rekao je Veljko Mršić.