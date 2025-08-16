Ko je selektor zlatnih "orlića" Stevan Mijović: Rođen 1993, osvojio i juniorsku Evroligu!

Zlatnu srpsku generaju vodi veoma perspektivni trener Stevan Mijović.

Izvor: YouTube/FIBA

Reprezentacija Srbije je šampion Eurobasketa u uzrastu do 16 godina i to će biti najznačajnija dosadašnja stavka u biografiji mladog selektora Stevana Mijovića (1993). "Orlići" su pod njegovim vođstvom prvi put donijeli Srbiji zlato u toj konkurenciji od 2007. godine.

"Ogroman uspeh, posle 18 godina Srbija je osvojila kadetsko zlato. Velika stvar za sve nas, odgrali smo odlično ceo turnir, u proseku davali preko 90 poena po utakmici… Momci su pokazali neverovatan karakter u svim mečevima, a naročito u finalu. Sjajna generacija, a pored zlata najvažnija stvar je da imamo igrače za budućnost srpske košarke", kazao je selektor zlatnih "orlića".

Možda će vas zanimati Košarka | Pre 3 h Srbija je šampion Evrope!

Srbija je u finalu pobijedila Litvaniju nakon preokreta i minusa od 12 poena, da zaokruži impresivan nastup na Eurobasketu. Na putu ka zlatu, "orlovi" su doživjeli samo jedan, tijesan poraz protiv Španije u grupnoj fazi, a u eliminacijama su pobijedili i Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58)...

Stevan je rođen 15. jula 1993. u Kragujevcu. Završio je srednju Medicinsku školu i nakon toga diplomirao na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, smjer košarkaški trener. Košarku je igrao za Boox Computers, Kolonac i Radnički iz Kragujevca.

Od 2012. do 2017. radio je kao trener u košarkaškom klubu Crvena zvezda, gdje je imao priliku da vodi sve mlađe kategorije. Sa ekipom kadeta bio je šampion Srbije 2012/13. Naredne sezone je osvojio juniorsku Evroligu, a 2014/15 je bio juniorski šampion zemlje.

Tokom trenerske karijere učestvovao je u mnogim međunarodnim projektima kao što su Euroleague One Team i Special Olympics.

Od 2017. je glavni trener juniorske ekipe KK Dynamic BG.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!