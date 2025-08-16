Ovi srpski biseri su najbolji u Evropi: Donijeli su zlato koje se čekalo 18 godina!

Ko su srpski košarkaši koji su doneli titulu prvaka Evrope?

Izvor: YouTube/FIBA

Reprezentacija Srbije u uzrastu do 16 godina osvojila je Evropsko prvenstvo u Tbilisiju, u Gruziji, gdje je dominantno pobijedila Litvaniju u meču za zlato. Izabranici selektora Stevana Mijovića stekli su velike simpatije čitave nacije, koja je iz dana u dan učila njihova imena i zbog njih sa optimizmom gleda ka budućnosti igre pod obručima.

Ovo su šampioni Evrope u kadetskom uzrastu, svi rođeni 2009. godine:

Marko Veselinović (200 cm, krilo, Crvena zvezda)

Ognjen Simjanovski (191 cm, plejmejker, Crvena zvezda)

Luka Galić (199 cm, krilo, Igokea)

Vaso Šaponjić (197 cm, krilni centar, Čačak 94)

Luka Pavlović (184 cm, plejmejker, Partizan)

Matija Lukić (202 cm, bek, Saragosa)

Vuk Stepanović (190 cm, bek, Mega)

Petar Bjelica (208 cm, krilni centar, Mega)

Luka Miladinović (209 cm, centar, Mega)

Luka Janjušević (202 cm, krilo, Crvena zvezda)

Nikola Kusturica (202 cm, bek, Barselona)

Lazar Miličić (196 cm, krilo, Las Rozas)

Selektor: Stevan Mijović

Još od 2007. godine Srbija nije u kadetskom uzrastu postala prvak Evrope, dvije godine pre nego što su današnji zlatni "orlići" bili rođeni.

Kako su "Orlići" postali šampioni Evrope

Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA

Na putu ka zlatu, Srbija je doživjela samo jedan poraz, u grupnoj fazi protiv Španije (95:97), mada je i u tom meču Mijovićev šut imao šut za pobjedu, koji Kusturica nije pogodio. Ipak, taj neuspjeh bio je važna lekcija, koja odmah naučena.

U grupnoj fazi "orlići" su izborili plasman pobedama protiv Gruzije (99:63) i Njemačke (86:60), dok su potom u eliminacijama redom padali Grčka (92:65), Turska (94:73), Slovenija (90:58) i u finalu Litvanija (99:86).

