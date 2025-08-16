logo
Ovi srpski biseri su najbolji u Evropi: Donijeli su zlato koje se čekalo 18 godina!

Autor Dragan Šutvić
0

Ko su srpski košarkaši koji su doneli titulu prvaka Evrope?

Kadeti Srbije evropski prvaci imena igrača Izvor: YouTube/FIBA

Reprezentacija Srbije u uzrastu do 16 godina osvojila je Evropsko prvenstvo u Tbilisiju, u Gruziji, gdje je dominantno pobijedila Litvaniju u meču za zlato. Izabranici selektora Stevana Mijovića stekli su velike simpatije čitave nacije, koja je iz dana u dan učila njihova imena i zbog njih sa optimizmom gleda ka budućnosti igre pod obručima.

Ovo su šampioni Evrope u kadetskom uzrastu, svi rođeni 2009. godine:

  • Marko Veselinović (200 cm, krilo, Crvena zvezda)
  • Ognjen Simjanovski (191 cm, plejmejker, Crvena zvezda)
  • Luka Galić (199 cm, krilo, Igokea)
  • Vaso Šaponjić (197 cm, krilni centar, Čačak 94)
  • Luka Pavlović (184 cm, plejmejker, Partizan)
  • Matija Lukić (202 cm, bek, Saragosa)
  • Vuk Stepanović (190 cm, bek, Mega)
  • Petar Bjelica (208 cm, krilni centar, Mega)
  • Luka Miladinović (209 cm, centar, Mega)
  • Luka Janjušević (202 cm, krilo, Crvena zvezda)
  • Nikola Kusturica (202 cm, bek, Barselona)
  • Lazar Miličić (196 cm, krilo, Las Rozas)
  • Selektor: Stevan Mijović

Još od 2007. godine Srbija nije u kadetskom uzrastu postala prvak Evrope, dvije godine pre nego što su današnji zlatni "orlići" bili rođeni. 

Kako su "Orlići" postali šampioni Evrope

Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA

Na putu ka zlatu, Srbija je doživjela samo jedan poraz, u grupnoj fazi protiv Španije (95:97), mada je i u tom meču Mijovićev šut imao šut za pobjedu, koji Kusturica nije pogodio. Ipak, taj neuspjeh bio je važna lekcija, koja odmah naučena.

U grupnoj fazi "orlići" su izborili plasman pobedama protiv Gruzije (99:63) i Njemačke (86:60), dok su potom u eliminacijama redom padali Grčka (92:65), Turska (94:73), Slovenija (90:58) i u finalu Litvanija (99:86).

