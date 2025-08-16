Kusturica je najveći talenat Evrope: Srbin MVP Eurobasketa!

Ko je Nikola Kusturica, najveći srpski košarkaški talenat i MVP Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina?

Izvor: YouTube/FIBA

Srbija ima šampione Evrope u kadetskom uzrastu, najveće talente kontinenta 2009. godište, a uz to i MVP-a Eurobasketa, Nikolu Kusturicu. Srpski košarkaški biser u finalu protiv Litvanije ubacio je 18 poena uz 14 skokova i bio lider ekipe uz Petra Bjelicu (25 poena, devet skokova) i Ognjena Simjanovskog (22 poena).

Nikola Kusturica završio je Eurobasket sa fenomenalnim prosjekom od 20 poena po utakmici, uz 7,7 skokova i 3,4 asistencije, uz prosečni indeks korisnosti 23,9. U finalu je indeks bio 33 i nakon takve partije, malo je bilo iznenađenih kada je "MVP" trofej završio baš u njegovim rukama.

Sa visinom od 202 centimetara, Kusturica je u stanju da igra na više pozicija i da pomogne ekipi u svim segmentima, što je i činio na Evropskom prvenstvu. U polufinalu i finalu pokazao je i pouzdan šut za tri (6/11) i još jednom potvrdio predviđanja da bi mogao da napravi veliku karijeru.

Barselona je prepoznala Kusturičin talenat još 2023. godine, kada je imao 14 godina i odvela ga tada u svoju košarkašku akademiju. Igrama u juniorskoj NBA ligi stekao je simpatije skauta Barse, koji su ga tada odabrali na turniru u Železniku.

Srpski biser dugih ruku i visine koja ga čini teškom za čuvanje značajno je napredovao i unaprijedio svoju igru, pa je FIBA ovog jleta bila oduševljena njegovim partijama u Tbilisiju.

FIBA niže hvalospjeve o Nikolinoj igri

"Njega ne mogu da čuvaju niži bekovi, jer ih prosto nadjača ili šutira preko njih, pa ekipe moraju da pokušavaju da ga brane sa višim igračima, krilima. To se pokazalo kao nezgodno zbog njegove kombinacije pokretljivosti i brzine sa loptom u rukama", pisao je sajt FIBA o Kusturici.

"To mu omogućava da šutira 'iz prve'. Njegov prvi korak je prebrz za protivnička krila, koja pokušavaju da ostanu ispred njega, ali je apsolutno maestralan u nameri da izbaci čuvare iz ravnoteže svojim driblinzima i fintama šuta", takođe je navedeno u opisivanju Kusturičinih kvaliteta.

Visina, mobilnost, pokretljivost, to je ono čime je impresionirao kao i svojim talentom sa loptom.

"Njegova visina dozvoljava mu da u nekoliko koraka dođe do obruča, kao i da pokupi loptu u ranoj fazi prodora. To mu pomaže da reši jednu od problematičnijih situacija u svojoj igri, jer može da izgubi loptu ako je prinuđen da dribla u gužvi. Ipak, uz njegovu visinu i 'dužinu', Nikolu je teško čuvati kada završava prodore u blizini obruča".

Takođe, naglašeno je i da je Kusturica pomogao Srbiji svojom odbranom i to bez obzira na činjenicu da je prvi strelac ekipe.

"Kada čuva protivničke igrače sa loptom, Kusturica se na dobar način spusti u defanzivni stav i kreće se tako da spriječi prodor, da izazove šutera i na distanci i u reketu. Ima zaista odličnu mobilnost i rad nogu, koji mu pomaže da stoji ispred igrača koga čuva, dok mu visina i duge ruke pomažu da smeta šuterima na distanci."

