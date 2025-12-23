"Skrivena poruka" Dejana Stankovića: Da li je ovim pozvao bivšeg igrača da se vrati?

Dejan Stanković je promovisan kao novi trener Crvene zvezde i odmah se baca u akciju, da spremi tim za drugi dio sezone. Između ostalog, deluje da "mami" i bivšeg miljenika da se vrati u Ljutice Bogdana.

Dejan Stanković je nekoliko puta tokom obraćanja na promociji na stadionu "Rajko Mitić" istakao da Crvena zvezda ima odličan igrački kadar, međutim jasno je da poslije ove polusezone - u kojoj je bilo dosta kikseva i "kašljucanja" kako bi to rekao Zvezdan Terzić - postoje stvari koje moraju da se poprave.

Nagovješteno je da će Crvena zvezda dovesti najmanje jedno desno krilo i jednog napadača, dok bi pojačanje moglo da stigne i u odbrani koja je bila možda i najproblematičnija tokom ove jeseni jer su se u njoj smjenjivala četiri štopera.

U pitanju su Stefan Leković, Frenklin Tebo Učena, Rodrigao i Miloš Veljković i još niko od njih nije ni samostalno "kliknuo" na terenu, kamoli sa partnerom. Zbog toga se već počelo spekulisati o povratku Strahinje Erakovića koji je bio Stankovićev miljenik u prvom mandatu na "Marakani", a sada ga je i sam pomenuo novi trener Zvezde.

Govoreći o pravilu "bonusa" i preferencijama kada su u pitanju mladi igrači, Stanković je podsjetio da je davao šansu Nikoliću, Petroviću i Gavriću, dok je i sam stao iza Erakovića kada je bio kritikovan.

"Jedan Čupa Eraković je stasao kod nas i njega smo prigrlili u nekim trenucima. Možda bi neko drugi rekao, stani sa strane, da sačuvam ja sebe. Mi smo sačuvali Čupu i vinuo se u jednu lepu karijeru kako klupsku tako i reprezentativnu. To mi nije problem", naglasio je Stanković.

Da li je ovo bila i skrivena poruka za Erakovića da ga u Crvenoj zvezdi čekaju raširenih ruku da se vrati, ostaje da se vidi već u narednim nedeljama.

Kakva je situacija sa Erakovićem?

Strahinja Eraković (24) nije zadovoljan aktuelnom situacijom u Zenitu gdje je izgubio mjesto standardnog igrača, tako da se sve glasnije priča o njegovom odlasku iz Sankt Peterburga. Njegov agent Zoran Pavlović nedavno je ruskim medijima rekao da "trenutno Eraković ostaje igrač Zenita", međutim znamo da je prelazni rok živa stvar i da to može da se promijeni.

Crvena zvezda takođe ima prednost u pregovorima jer sa Zenitom ima dobar odnos zbog zajedničkog glavnog sponzora ruskog "Gazproma", na osnovu kog je ranije uspjela da dovede i Vanju Drkušića.

