Bogdan Bogdanović 10. put u nizu nije igrao za Kliperse

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović deset mečeva u nizu nije dobio ni sekund na terenu.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa još jednom su poraženi u NBA ligi, ovog puta od San Antonio Sparsa (119:115), a kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović ponovo nije bio na terenu. Bio je ovo deseti zastopni meč na kojem trener Tajson Lu nije ukazao priliku iskusnom beku, kojem je već dosta dugo jasno da će na kraju sezone morati da promijeni tim.

Bogdan Bogdanović je dio sezone propustio zbog povreda, pa nije mogao da uhvati pravi ritam, ali ga često nije bilo na terenu isključivo zbog odluke trenera. Iako se vjerovalo da bi Bogdanovićeve šuterske sposobnosti mogle da budu važan adut Klipersa u ovoj sezoni, to se nije desilo. Srpski košarkaš zakucan je za kraj klupe i jako rijetko dobija priliku da nastupi.

Tokom 2026. godine Bogdanović je samo dva puta igrao za Kliperse - u porazima od Klivlenda početkom i Minesote krajem februara. na ta dva meča odigrao je ukupno oko 30 minuta, uz 10 postignutih poena, sedam skokova, pet asistencija i dvije ukradene lopte.

Kakvu karijeru ima Bogdan Bogdanović?

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović (33) prve korake u seniorskoj konkurenciji napravio je u dresu Partizana, čiji je prvotimac bio četiri sezone. Nakon četiri sezone u kojima mu se mijenjala uloga i minutaža osvojio je četiri šampionske titule u Srbiji, tri Kupa Radivoja Koraća i dva trofeja u ABA ligi.

Uslijedio je odlazak u Fenerbahče, a istog ljeta su ga Finiks Sansi draftovali kao 27. pika na draftu. Sa turskim timom, u kojem je proveo tri sezone, osvojio je trofej u Evroligi, dvije šampionske titule, Kup Turske i Superkup Turske, kao i drugu nagradu "Zvijezda u usponu Evrolige" jer je prvu ovojio godinu dana ranije kao igrač Partizana.

NBA karijeru Bogdanović je počeo u Sakramentu, gdje je proveo tri sezone, zatim je četiri i po godine bio član Atlante, a trenutno je pod ugovorom sa Los Anđeles Klipersima u kojima nema mnogo prilike da igra. Aktuelna sezona mogla bi da bude posljednja za Bogdana Bogdana u SAD jer su brojni evropski timovi pokazali interesovanje za njega, a među njima su i Fenerbahče i Partizan o kojem su nedavno pričali Danilo Galinari i Davis Bertans.

Kao reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović je osvojio srebrnu i bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, dvije srebrne medalje na Mundobasketima i srebrno odličje na Evropskom prvenstvu. Takođe, srebrnu medalju ima i sa reprezentacijom Srbije do 19 godina, na Evropskom prvenstvu 2011. godine u Letoniji.

