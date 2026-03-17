Davis Bertans: "Mislim da će se Bogdan Bogdanović vratiti u Partizan"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Davis Bertans je uvjeren da će Bogdan Bogdanović da se vrati u Partizan, prisjetio se i njegovog perioda u Beogradu.

Da li će Bogdan Bogdanović da se vrati u Partizan? To je velika želja svih u klubu, pričao je o tome i Ostoja Mijailović. Njegov nekadašnji saigrač Davis Bertans ubijeđen je da će to jednog dana da se dogodi.

"Bila bi to vrhunska stvar i za Evroligu i za Partizan. Nadam se da će se desiti jednog dana. Ne znam koliko bih bio srećan u slučaju da se vrati i igra protiv nas. U nekom momentu mislim da će se vratiti", rekao je Bertans na srpskom pred utakmicu crno-bijelih i Dubaija koja se igra u utorak u Areni (20 časova).

Prisjetio se kako je izgledao njegov period u crno-bijelom dresu i koliko mu je to pomoglo.

"Sada svi talentovani igrači idu na američke koledže i tamo zarađuju novac. Dobijaju mnogo više nego što smo mi uzimali u Partizanu tada. Doduše, mi o tome nismo ni razmišljali. Došli smo da igramo Evroligu i to nam je svima mnogo pomoglo u karijerama. Igraš ABA ligu, domaću ligu i u Evroligi sa 20 godina igraš po 20-25 minuta. To je bilo baš važno, mislim da mi je poslije tog takmičenja NBA liga bila lagana. Lakše nego u Srbiji da igram finale plej-ofa srpske lige protiv Zvezde", prisjeća se Bertans.

"Nova generacija to ne bi izdržala"

Ne zaboravlja letonski šuter treninge kod Duška Vujoševića i kako je sve to izgledalo.

"Sada nema takvih treninga, to je prva stvar. Bili su mnogo teški, kao i individualni treninzi poslije treninga. Provodio sam po 7-8 sati na terenu svaki dan. Više to ne može tako da se radi. Nova generacija ne bi to izdržala", završio je Bertans.

Bogdan Bogdanović dao pehar Nikoli Topiću
Izvor: RTS
