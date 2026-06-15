Norvežani došli na Mundijal sa tonom hrane: Halandu doveli kuvare, u avion spakovali 300 kg ribe

Nevjerovatno sa kakvom su ekspedicijom Norvežani stigli na Mundijal.

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Norveška još nije zaigrala na Svjetskom prvenstvu, ali je njihova ekspedicija odavno u Americi i tu je stigla pripremljena. Kako su izvijestili norveški mediji, Fudbalski savez te zemlje je riješio da se pobrine za ishranu igrača na impresivan način.

Nordijci su stigli u SAD sa 300 kilograma ribe, 116 kilograma sira i čak 6.000 narandži. Sa sobom su poveli i najpoznatije norveške kuvare da se brinu o ekipi.

Norveška svoje takmičenje počinje duelom sa Irakom 16. juna, a nakon tog meča u kome su veliki favoriti kreću teški rivali. Prvi je Senegal 22. juna, a drugi je duel sa Francuskom 26. juna.

Ko igra za Norvešku

Naravno, najveća zvijezda je napadač Mančester sitija Erling Haland, ali u napadu su i Aleks Serlot iz Atletiko Madrida i Jergen Strand Larsen iz Kristal Palasa. U timu su i kapiten Martin Edegor iz Arsenala, Sander Berge iz Fulama, Antonio Nusa, Oskar Bob...