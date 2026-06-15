logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Norvežani došli na Mundijal sa tonom hrane: Halandu doveli kuvare, u avion spakovali 300 kg ribe

Norvežani došli na Mundijal sa tonom hrane: Halandu doveli kuvare, u avion spakovali 300 kg ribe

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatno sa kakvom su ekspedicijom Norvežani stigli na Mundijal.

Norvežani ponijeli tonu hrane na Mundijal Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Norveška još nije zaigrala na Svjetskom prvenstvu, ali je njihova ekspedicija odavno u Americi i tu je stigla pripremljena. Kako su izvijestili norveški mediji, Fudbalski savez te zemlje je riješio da se pobrine za ishranu igrača na impresivan način. 

Nordijci su stigli u SAD sa 300 kilograma ribe, 116 kilograma sira i čak 6.000 narandži. Sa sobom su poveli i najpoznatije norveške kuvare da se brinu o ekipi.

Norveška svoje takmičenje počinje duelom sa Irakom 16. juna, a nakon tog meča u kome su veliki favoriti kreću teški rivali. Prvi je Senegal 22. juna, a drugi je duel sa Francuskom 26. juna.

Ko igra za Norvešku

Naravno, najveća zvijezda je napadač Mančester sitija Erling Haland, ali u napadu su i Aleks Serlot iz Atletiko Madrida i Jergen Strand Larsen iz Kristal Palasa. U timu su i kapiten Martin Edegor iz Arsenala, Sander Berge iz Fulama, Antonio Nusa, Oskar Bob...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Norveška Erling Haland

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC