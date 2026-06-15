Tokom Svjetskog prvenstva, Zlatan Ibrahimović je ukrao šou kao komentator, pjevanjem pjesme 'Luda za tobom'.

Izvor: Twitter/BosniaNTBall/Screenshot

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović postao je komentator na "Foks televiziji" tokom Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i može se reći da je za sada "ukrao šou".

Vidjeli smo kako je pohvalno o reprezentaciji Hrvatske, da je sa Tjerijem Anrijem navijao i za Bosnu i Hercegovinu, dok je sada ponovo u centru pažnje zbog poznatog narodnjaka. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome vidimo kako Zlatan pjeva pjesmu Lepe Brene - Luda za tobom.

Zlatan Ibrahimovic and Thierry Henry listening to this banger by Lepa Brena. Alexi Lalas” Give me the name of the group, what is she saying?”#FIFAWorldCup:https://t.co/nlKCqfWp6Dpic.twitter.com/PakneqImFB — Bosnian Football (@BosniaNTBall)June 15, 2026



Ibrahimović je pustio pjesmu na telefonu i zapjevao ju je, pokušavajući da prenese energiju i Tjeriju Anriju čija je supruga sa ovih prostora i od koje je sigurno već čuo za Lepu Brenu.

Vidi opis "Anri, znaš li ovo od Lepe Brene": Zlatan odvrnuo narodnjak pred cijelom Amerikom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MediaSetInfinity/Screenshot Br. slika: 16 16 / 16

Bivši američki fudbaler Aleksi Lalas se odmah zainteresovao i pitao o čemu se radi u pjesmi, a Ibrahimović je nastavio da pleše.

Inače, nije ovo prvi put da Zlatan Ibrahimović privuče pažnju "stranaca" hitovima sa Balkana pošto znamo da se zbog njega u Italiji slušala i još se sluša Nada Topčagić. Njen hit "Jutro je" se zbog Ibrahimovića emitovao i na čuvenom festivalu San Remo, o čemu su pisali svi svjetski mediji.