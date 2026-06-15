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"Anri, znaš li ovo od Lepe Brene": Zlatan odvrnuo narodnjak pred cijelom Amerikom

"Anri, znaš li ovo od Lepe Brene": Zlatan odvrnuo narodnjak pred cijelom Amerikom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Tokom Svjetskog prvenstva, Zlatan Ibrahimović je ukrao šou kao komentator, pjevanjem pjesme 'Luda za tobom'.

Zlatan Ibrahimović pjeva Luda za tobom od Lepe Brene Izvor: Twitter/BosniaNTBall/Screenshot

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović postao je komentator na "Foks televiziji" tokom Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i može se reći da je za sada "ukrao šou".

Vidjeli smo kako je pohvalno o reprezentaciji Hrvatske, da je sa Tjerijem Anrijem navijao i za Bosnu i Hercegovinu, dok je sada ponovo u centru pažnje zbog poznatog narodnjaka. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome vidimo kako Zlatan pjeva pjesmu Lepe Brene - Luda za tobom.


Ibrahimović je pustio pjesmu na telefonu i zapjevao ju je, pokušavajući da prenese energiju i Tjeriju Anriju čija je supruga sa ovih prostora i od koje je sigurno već čuo za Lepu Brenu.

Bivši američki fudbaler Aleksi Lalas se odmah zainteresovao i pitao o čemu se radi u pjesmi, a Ibrahimović je nastavio da pleše.

Inače, nije ovo prvi put da Zlatan Ibrahimović privuče pažnju "stranaca" hitovima sa Balkana pošto znamo da se zbog njega u Italiji slušala i još se sluša Nada Topčagić. Njen hit "Jutro je" se zbog Ibrahimovića emitovao i na čuvenom festivalu San Remo, o čemu su pisali svi svjetski mediji.

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Tagovi

Zlatan Ibrahimović Tjeri Anri Mundijal 2026 lepa brena

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