Utakmice na Svjetskom prvenstvu donose spektakl: pogledajte sve golove sa mečeva Ekvador - Obala Slonovače i Švedska - Tunis.

Izvor: Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi za sada je donijelo sve što smo očekivali, pa i golove kojih je opet bilo u izobilju tokom noći - u utakmicama koje je vjerovatno većina vas propustila zbog termina.

Vidi opis Ovo ste propustili: Palo još sedam golova na Svjetskom prvenstvu, pogledajte ih sve Obala Slonovače - Ekvador Obala Slonovače - Ekvador Obala Slonovače - Ekvador Amad Dijalo Obala Slonovače - Ekvador Obala Slonovače - Ekvador Obala Slonovače - Ekvador Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kyle Rodden / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Andre Ricardo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kyle Rodden / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Istina, na meču Obale Slonovače i Ekvadora morali smo da čekamo sve do 90. minuta kada je Amad Dijalo doveo Afrikance do sva tri boda. Iako je Obala Slonovače pobijedila "samo" 1:0, gledali smo zapravo vrlo interesantnu utakmicu u kojoj je bilo i te kako materijala za "hajlajtse".

Obala Slonovače - Ekvador 1:0 Izvor: TV Arena sport

Između ostalog i zbog Jana Diomandea, fudbalera Lajpciga, koji je pokazao zašto vrijedi sto miliona evra koje će vjerovatno tokom ovog Svjetskog prvenstva postati sitnica jer će se klubovi otimati za njega.

Zaista je plesao na terenu u Filadelfiji i rastužio je Ekvadorce koji su upravo izgubili status "favorita iz sjenke".

Vidi opis Ovo ste propustili: Palo još sedam golova na Svjetskom prvenstvu, pogledajte ih sve Fudbalska reprezentacija Švedske Fudbalska reprezentacija Švedske Fudbalska reprezentacija Švedske Fudbalska reprezentacija Švedske Fudbalska reprezentacija Švedske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Heuler Andrey / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Alejandro Espino / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Nedugo potom gledali smo još bolju utakmicu u Montereju gdje je Švedska razbila Tunis 5:1. Od početka meča vidjeli smo koliko su raspoloženi Šveđani i njih je do pobjede vodio Jasin Ajari, inače porijeklom Tunišanin. Postigao je golove u 7. i 97. minutu, dok su osim njega pogađali Isak, Đekereš i Svanberg.

Pokazalo se da je napadački dvojac Švedske - koji igra za Liverpul i Arsenal - zaista dovoljna prijetnja da bi o ovoj reprezentaciji moglo da se priča sa malo većim poštovanjem nego što trenutno uživa.

Uostalom, sada su prvoplasirani u svojoj grupi i iskoristili su remi Holandije i Japana, što znači da nas ovdje čeka drama.